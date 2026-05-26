I Squared mise sur l'inférence IA en rachetant un centre de données à Cogent pour 225 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'investissements I Squared Capital a annoncé mardi avoir racheté 10 centres de données à Cogent Fiber pour un montant de 225 millions de dollars en espèces, marquant ainsi son dernier pari en date sur les infrastructures d'IA .

I Squared a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser ces actifs comme « base » pour une nouvelle plateforme d'exploitation de centres de données aux États-Unis, en engageant 1 milliard de dollars supplémentaires pour des mises à niveau, des extensions et des acquisitions.

Cette transaction, qui porte sur neuf sites, souligne la transition des grands centres de données centralisés utilisés pour l'entraînement des modèles vers des centres déployés plus près des utilisateurs finaux pour l'inférence IA.

La distinction entre l'entraînement des modèles et l'inférence reflète la différence entre « apprendre » et « faire ».

« L'emplacement, l'alimentation électrique et la connectivité sont les trois variables qui déterminent la valeur à long terme d'un centre de données, et ces installations possèdent ces trois atouts sur des marchés où l'offre nouvelle est fortement limitée », a déclaré Gautam Bhandari, cofondateur et associé gérant chez I Squared Capital.

L'accord porte sur une capacité électrique d'environ 53 mégawatts et environ 259 000 pieds carrés d'espace de colocation répartis sur neuf marchés américains, dont Chicago, Atlanta et Houston.

Cogent Fiber est une filiale indirecte détenue à 100 % par le fournisseur d’accès Internet Cogent Communications Holdings

CCOI.O . Les actions de la société ont perdu près de 16 % en 2026.

I Squared Capital investit dans les infrastructures numériques, notamment les centres de données, et en assure la gestion.

Le mois dernier, le gestionnaire d'investissements a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Elea, l'une des plus grandes plateformes de centres de données indépendantes des opérateurs au Brésil.