I.CERAM : Résultats semestriels

Le conseil d'administration d’I.Ceram, réuni le 18 septembre 2023 sous la présidence d'André Kérisit, a arrêté les comptes sociaux du premier semestre de l’exercice 2023.

Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2023 s’établit à 606 k€, en baisse de 33,5 % par rapport au premier semestre 2022. Ce recul reflète les conséquences de la mise en place de la nouvelle règlementation européenne (EU MDR certification). Le second report de la mise en place de cette nouvelle réglementation à 2027/2028 impacte fortement le maintien sur le marché des produits historiques fabriqués par I.Ceram. Les coûts élevés des tests et les délais prolongés d’obtention des résultats conduisent mécaniquement à la suppression progressive des autorisations de ventes et de mises sur le marché de ces gammes de produits. Le déficit d’organismes certifiant en Europe (34 versus 50) et notamment 1 seul francophone en France, en capacité d’accepter les produits combinés de classe III, contribue fortement à pénaliser l’activité commerciale de l’entreprise et donc son chiffre d’affaires.