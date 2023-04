I.CERAM : Résultats annuels 2022

Le conseil d'administration d’I.Ceram, réuni le 4 avril 2023 sous la présidence d'André Kérisit, a arrêté les comptes annuels sociaux de l’exercice 2022. Les Commissaires aux comptes de la société ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et leurs rapports sont en cours d'émission.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 s’établit à 1,4 M€, en baisse de 10,7 % par rapport à 2021. Ce dernier reflète la baisse de 19% de l’activité France liée aux difficultés réglementaires françaises et européennes, notamment le manque d’organismes de certification, conduisant à l’allongement des délais de mises sur le marché des nouveaux produits. Cependant, les ventes à l’international, en progression de 19%, attestent de la capacité des produits d’I.Ceram à satisfaire la demande du marché.

Le taux de Marge brute s’est amélioré malgré la baisse du chiffre d’affaires et la perte d’exploitation s’est réduite de 38 K€ sous l’effet de la poursuite de l’optimisation des charges d’exploitation.