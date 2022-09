I.CERAM : Renforcement du Conseil d'Administration avec la nomination de Jean-Jacques CARRE

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, renforce sa gouvernance avec la nomination de Monsieur Jean-Jacques CARRE, en qualité d’administrateur indépendant.



Jean-Jacques CARRE est spécialisé dans l’accompagnement des entreprises innovantes Biotechs et MedTechs dans les domaines de la santé, de la santé numérique, des biotechnologies, du market access, du business développement, des modèles économiques, et du système de santé.



Pendant ses 30 années de carrière dans le secteur de la santé, il a occupé différents postes de cadre dirigeant et membre du comité de direction au sein de multinationales telles que Smith & Nephew, Tornier International et Stryker.

Titulaire d’un MBA en « Gestion et Politique de Santé » de Science Po Paris, Jean-Jacques Carre a participé aux Assises du Médicament mises en place par Xavier Bertrand, Ministre de la Santé, et a également été impliqué dans la réflexion sur la politique de santé en France lorsqu’il était membre de la Conférence Nationale de Santé, nommé par le Ministre de la Santé. De plus, il a été en charge des négociations tarifaires des Dispositifs Médicaux Implantables (MDI) auprès du CEPS (Comité Economique des Produits de Santé) ainsi que de la défense des intérêts de la filière DM auprès des pouvoirs publics dans le cadre de ses fonctions de Vice-Président du SNITEM (Syndicat National de l’Industries des Technologies Médicales).