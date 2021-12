I.Ceram : Publication d'une 1ere thèse de médecine sur l'implant sternal CERAMIL

La thèse du Docteur Anaëlle CHERMAT dirigée par le Docteur Jérémy TRICARD - Chirurgien cardio thoracique, évalue le suivi clinique de 40 poses d’implants sternaux développés par I.CERAM et le Docteur François BERTIN, dans le cadre de l’évaluation des reconstructions sternales après exérèse oncologique primaire (découpe d’une partie ou de la totalité du sternum). Les conclusions de cette thèse confirment que l’implant sternal simplifie la technique de reconstruction sternale et en améliore les suites opératoires en la rendant reproductible dans ces pathologies complexes. Utilisée dans 40 prises en charges de patients et dans 16 centres européens, cette technologie, qui bénéfice du marquage CE et d’un recul clinique de qualité, répond parfaitement aux critères d’une reconstruction « idéale » du sternum.