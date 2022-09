I.CERAM nominée au Prix Galien USA 2022 pour sa nouvelle technologie dédiée à la chirurgie cardiaque

I.Ceram, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, annonce être nominée au prix Galien USA dans la section Startup Medtech pour son nouvel implant en biocéramique « la barrette sternale SB-SPIC1 » chargée en antibiotiques. Celle-ci permet la stabilisation du sternum pour des patients présentant des facteurs de comorbidité (diabète, hypertension,...) devant subir une reprise chirurgicale rapide après une opération à cœur ouvert (pontage coronarien, chirurgie valvulaire, transplantation cardiaque,...). Cet implant vise à réduire le risque de destruction osseuse du sternum et l’infection de la partie sternale lors des chirurgies cardiaques.

Le Prix Galien met à l’honneur l’excellence médicale de demain en distinguant, chaque année, des innovations d'exception dans tous les domaines de la santé : médicament, dispositif médical, e-santé. Considéré comme l'équivalent du Prix Nobel en recherche biopharmaceutique, le Prix Galien met en lumière des solutions uniques et des personnes qui ont influencé les soins par l'innovation. Six catégories sont représentées : Biotech, Pharma, MedTech, Digital Health, Incubateurs et Startups.