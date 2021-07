I.Ceram : Lettre aux Actionnaires n°5

Notre technologie évite une double amputation.



Il y a maintenant 5 ans, I.Ceram a entrepris un virage stratégique en quittant peu à peu le marché de l'implantologie traditionnelle et en initiant la mise au point de produits innovants traitant des pathologies complexes et lourdes.

Dans cette Lettre, vous découvrirez, entre autres choses, le parcours d'un homme victime d'un grave accident sur la voie publique, opéré des deux jambes et porteur d'implants technologiques développés par I.Ceram en étroite collaboration avec le Docteur Philippe Deluzarches, chirurgien orthopédique au Centre Hospitalier Henri Mondor à Aurillac. Ce Centre Hospitalier, avec ses équipes et notamment le Docteur Deluzarches, a décidé de mettre en avant notre technologie du fait qu'elle ait permis d'éviter l'amputation des deux jambes de son patient, monsieur Dominique Morange. Ces implants, réalisés en un temps record, valorisent les savoir-faire acquis tant par I.Ceram que par Addidream.