I.CERAM : Chiffre d'affaires 2021 porté par les ventes à l'export

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles, clôture son exercice 2021 avec un chiffre d’affaires de 1,56 M€, en croissance de 2,2 % par rapport à 2020 (1,53 M€) . Cette progression est notamment portée par les ventes à l’export qui progressent de 75% pour atteindre 291 K€ (19% du CA Groupe, soit 8 points de plus qu’en 2020 (166 K€)).

Le 2ème semestre de l’année a été marqué par un ralentissement du chiffre d’affaires historique

en France

qui s’établit à 1,1 M€ (-7%). Cette activité soumise aux nouvelles obligations réglementaires est également pénalisée par les baisses successives des tarifs de la sécurité sociale. Cependant, elle reste créatrice de chiffre d’affaires, élément structurant à ce jour pour le développement et la commercialisation des implants innovants en céramique d’I.CERAM conformément à la stratégie du

Groupe.

Ainsi, les ventes d’implants en céramique représentent 15% du CA Groupe (14% en 2020) et s’élèvent à 241 k€ sur l’année 2021, en progression de près de 10% comparé à l’exercice 2020 (220 k€). Cette croissance montre un intérêt grandissant pour la technologie innovante développée par les équipes d’I.CERAM d’implants en céramique chargés ou non en antibiotiques.