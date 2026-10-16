Hyundai va rappeler plus de 94 600 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie lié au moteur du siège, selon la NHTSA

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(Mises à jour avec les détails du rappel et du fournisseur)

Hyundai Motor 005380.KS America procède au rappel de 94 622 véhicules aux États-Unis en raison d’un risque d’incendie pendant le stationnement ou la conduite, lié à la surchauffe potentielle decertains moteurs des sièges avant électriques, a annoncé jeudi l’autorité américaine de sécurité automobile.

* Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)), les moteurs des sièges avant électriques pourraient surchauffer en raison d’un blocage du commutateur de commande des sièges électriques, ce qui pourrait provoquer un incendie lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en marche.

* Les véhicules concernés comprennent certains modèles Hyundai Genesis des années 2015 à 2016 et Genesis G80 des années 2017 à 2020

* La NHTSA a indiqué que Hyundai avait conseillé aux propriétaires de garer leurs véhicules à l’extérieur et à l’écart d’autres véhicules ou de toute structure jusqu’à ce que les réparations soient effectuées

* L'organisme de réglementation de la sécurité automobile a précisé que la solution de rappel était en cours d'élaboration

* Les véhicules concernés sont équipés de commutateurs de commande des sièges avant électriques fournis par Nidec Mobility Korea Corporation

* Hyundai estime qu'environ 1 % des 94 622 véhicules concernés pourraient présenter ce défaut. La société a connaissance de deux incidents présumés d'incendie aux États-Unis liés à ce défaut, mais n'a signalé aucun accident ni blessure en rapport avec celui-ci au 1er octobre 2026