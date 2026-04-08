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Hyundai réoriente ses navires en raison du blocage d'Ormuz qui perturbe les approvisionnements, déclare son directeur général à Bloomberg News
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyundai Motor 005380.KS réoriente ses navires autour de l'Afrique pour éviter le détroit d'Ormuz, a déclaré son directeur général Jose Munoz à Bloomberg News dans une interview publiée mercredi.

"Nous avons dévié nos navires vers le Cap de Bonne Espérance", a déclaré Munoz.

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