Hyundai réoriente ses navires en raison du blocage d'Ormuz qui perturbe les approvisionnements, déclare son directeur général à Bloomberg News

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Hyundai Motor 005380.KS réoriente ses navires autour de l'Afrique pour éviter le détroit d'Ormuz, a déclaré son directeur général Jose Munoz à Bloomberg News dans une interview publiée mercredi.

"Nous avons dévié nos navires vers le Cap de Bonne Espérance", a déclaré Munoz.