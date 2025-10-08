Hyundai rappelle plus de 135 300 véhicules américains en raison d'un risque d'incendie dû à un mauvais câblage du démarreur

Hyundai Motor 005380.KS rappelle 135.386 véhicules Santa Fe aux Etats-Unis en raison d'un risque d'incendie dû à un démarreur mal installé augmentant le risque de court-circuit électrique lors d'un accident, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).