Hyundai rappelle plus de 135 300 véhicules américains en raison d'un risque d'incendie dû à un mauvais câblage du démarreur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Hyundai Motor 005380.KS rappelle 135.386 véhicules Santa Fe aux Etats-Unis en raison d'un risque d'incendie dû à un démarreur mal installé augmentant le risque de court-circuit électrique lors d'un accident, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).
