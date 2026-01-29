 Aller au contenu principal
Hyundai rappelle environ 569 000 SUV aux États-Unis pour cause de déploiement défectueux des airbags
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 09:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport de rappel au paragraphe 3)

Hyundai Motor 005380.KS rappelle 568 576 véhicules utilitaires sport Palisade aux Etats-Unis en raison d'un mauvais déploiement des rideaux gonflables latéraux, a déclaré jeudi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

La NHTSA a indiqué que les airbags rideaux latéraux destinés aux occupants de la troisième rangée de ces SUV peuvent se déployer de manière incorrecte en cas de collision, ajoutant que le remède est actuellement en cours de développement.

La NHTSA a précisé que les airbags concernés par les rappels ont été fournis à Hyundai par la société suédoise Autoliv ALV.N, qui est le plus grand producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité.

Séparément, Hyundai rappellera également 41 651 véhicules supplémentaires aux États-Unis en raison d'une défaillance de l'affichage du tableau de bord, qui sera corrigée par une mise à jour logicielle, a déclaré l'autorité de régulation.

