Hyundai Motor n'a pas exercé l'option de rachat de l'usine automobile russe

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor 005380.KS n'a pas exercé l'option de rachat de son ancienne usine de fabrication en Russie, a déclaré l'entreprise lundi, dans le contexte de la poursuite de la guerre en Ukraine.

Avec sa filiale Kia 000270.KS , Hyundai était autrefois le plus grand constructeur automobile étranger en Russie.

Cependant, les marques chinoises ont gagné des parts de marché significatives au cours des quatre dernières années, alors que les constructeurs automobiles sud-coréens et autres ont suspendu la production locale après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, qui a provoqué des sanctions occidentales et perturbé les chaînes d'approvisionnement et les paiements.

En 2024, Hyundai a vendu son usine au groupe russe AGR Automotive pour un montant nominal de 140 000 wons (97 $) et a accepté une option de rachat dans un délai déterminé. L'option de rachat a expiré en janvier.

"Hyundai Motor continue de fournir des réparations sous garantie et des services d'assistance à la clientèle pour les véhicules vendus précédemment, et s'engage à maintenir ces services à l'avenir", a déclaré Hyundai dans un communiqué transmis à Reuters.

Reuters a rapporté en exclusivité en décembre que Hyundai n'était pas en mesure de racheter l'usine en raison de la poursuite de la guerre en Ukraine .