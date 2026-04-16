Hyundai Motor monte en flèche après que son unité Boston Dynamics a dévoilé des robots équipés de Gemini

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Hyundai Motor 005380.KS augmentent de plus de 6% après que l'unité Boston Dynamics a dévoilé une version améliorée de son robot d'inspection à quatre pattes Spot, doté de l'intelligence artificielle Gemini de Google

** Boston Dynamics a déclaré mercredi que la mise à jour aiderait les robots Spot à mieux raisonner et à s'adapter aux sites industriels

** LS Securities estime que Hyundai Motor devrait annoncer une baisse de 32% de son bénéfice d'exploitation à 2 500 milliards de wons (1,70 milliard de dollars) pour le premier trimestre, pénalisé par les droits de douane américains et après avoir temporairement interrompu les ventes de ses SUV Palisade et rappelé le modèle populaire.

** Les actions de Hyundai Motor ont augmenté de 5,9% à 539 000 won chacune, surpassant la hausse de 1,7% du marché; les actions de la société affiliée Kia Corp 000270.KS ont augmenté de 4,7% (1 $ = 1 473,8800 won)