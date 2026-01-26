Hyundai enregistre une hausse de 0,4% des immatriculations en France en 2025
Hyundai réalise ainsi son troisième meilleur résultat depuis l'introduction de la marque sur le marché français en 1992.
Au global, entre 2024 et 2025, Hyundai voit sa part de marché globale passer de 2,64% à 2,80%. Sur le canal des ventes à particuliers, sa part de marché reste stable à 3,04%.
73% des véhicules Hyundai immatriculés sur l'année disposaient de motorisations électriques, hybrides ou bien hybrides rechargeables.
La marque réalise près de 77% de ses ventes grâce à ses modèles SUV : Tucson (33,5%), Kona (27,5% dont 36,5% en électrique), Bayon (8,2%) et Inster (7,9%).
La marque se classe 4? marque généraliste importée en France et figure dans le Top 10 des constructeurs sur le marché national.
" La progression de notre part de marché repose à la fois sur la pertinence de notre gamme électrifiée et sur l'engagement d'un réseau de concessionnaires de plus en plus spécialisé, capable d'apporter des réponses expertes aux clients particuliers comme professionnels" a déclaré Emmanuelle Serazin, Directrice des Ventes Corporate et des Nouvelles Mobilités.
