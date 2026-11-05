Hyperliquid, Kraken, Coinbase : pourquoi les perps crypto inquiètent Wall Street

La décision de la CFTC d'autoriser les contrats perpétuels sur actions américaines provoque une bataille judiciaire à Wall Street. Citadel Securities et Cboe contestent cette ouverture aux plateformes crypto, qu'ils accusent de contourner les règles financières. Derrière ce conflit réglementaire se joue aussi l'avenir des Bourses traditionnelles, explique l'avocat Hubert de Vauplane, interrogé par Cryptoast.

La CFTC ouvre les perps aux actions américaines

Wall Street se déchire autour d'un produit venu de la crypto. Le régulateur américain des marchés dérivés vient d'autoriser les contrats perpétuels sur actions, des produits à effet de levier sans date d'échéance. Une évolution qui pourrait bouleverser les marchés traditionnels, selon Hubert de Vauplane, avocat associé chez Morgan Lewis, interrogé par Cryptoast.

Quel est l'intérêt d'avoir toujours un Nasdaq si je peux faire la même chose demain sur Hyperliquid ? Hubert de Vauplane avocat associé chez Morgan Lewis

Le 3 novembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a classé ces produits parmi les security futures, des contrats à terme sur titres supervisés conjointement avec la SEC.

Un contrat perpétuel permet de spéculer sur la hausse ou la baisse d'une action, sans la détenir. Contrairement à un CFD, généralement conclu avec un courtier, les perps mettent en relation acheteurs et vendeurs, explique l'avocat.

La CFTC avait préparé le terrain en mai en approuvant un perp sur Bitcoin proposé par Kalshi. La plateforme propose désormais des contrats sur plusieurs actions américaines, tandis que Coinbase et Kraken, via Bitnomial, cherchent à se positionner.

Citadel et Cboe veulent protéger leur marché

Cette ouverture provoque une levée de boucliers. Une coalition réunissant Citadel Securities, Cboe et l'association Healthy Markets a immédiatement contesté la décision devant la justice. Le CME, géant des marchés à terme de Chicago, poursuit déjà la CFTC depuis juin.

Pour Hubert de Vauplane, derrière les arguments réglementaires se cachent surtout des intérêts économiques.

Ils veulent d'abord protéger leur business. C'est vrai des banquiers, c'est vrai des brokers. Hubert de Vauplane avocat associé chez Morgan Lewis

Les perps pourraient en effet détourner une partie des volumes des Bourses traditionnelles vers les plateformes crypto.

Cboe défend une autre lecture. Son directeur général, Craig Donohue, insiste sur la protection des investisseurs et le respect du cadre réglementaire.

Il s'agit ici de protéger les investisseurs sur les marchés de titres et de faire respecter le droit. Craig Donohue directeur général de Cboe (traduit de l'anglais)

Le 3 novembre, la juge fédérale Valerie Caproni a estimé que les plaignants avaient de bonnes chances d'obtenir gain de cause, sans toutefois suspendre les autorisations.

Mais Wall Street est divisée. Le 29 octobre, Intercontinental Exchange (ICE), propriétaire du NYSE, a annoncé un partenariat avec Trade[XYZ] pour développer des perps réglementés en s'appuyant sur Hyperliquid, sous réserve des autorisations nécessaires.

En Europe, les perps soumis aux règles des CFD ?

L'Europe adopte une approche plus restrictive. Le 24 février, l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a rappelé que les perps pouvaient relever du régime des CFD, qui limite notamment l'effet de levier à 2 pour les particuliers sur les cryptomonnaies, précise Hubert de Vauplane.

Les autorités françaises souhaitent également soumettre les perps on-chain aux règles de MiFID II. Une position contestée par Hyperliquid Policy Center, qui défend un cadre spécifique.

La bataille pourrait ainsi déterminer la place que les plateformes crypto occuperont demain face aux bourses traditionnelles.

Sources : Entretien avec Hubert de Vauplane, avocat associé chez Morgan Lewis (propos recueillis par Cryptoast)