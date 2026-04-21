Hydrogène: le fonds HY24 renforce sa participation dans l'espagnol Enagás Renovable

Le cofondateur de HY24, Pierre-Étienne Franc, à Paris, le 27 août 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le fonds d'investissement français HY24 a renforcé de 30 à 80% sa participation dans Enagás Renovable, un développeur espagnol de projets hydrogène bas carbone et biométhane, dont le portefeuille comprend plus de 20 projets.

Ils représentent au total plus de 850 MW de capacité d'électrolyse, selon un communiqué.

"Devenir actionnaire majoritaire permet à HY24 de tirer pleinement parti du rôle stratégique de la péninsule ibérique comme exportateur d'énergie bas carbone vers la France et l'Europe centrale via H2Med", a annoncé le fonds d'investissement mardi.

Le projet H2Med de pipeline entre Barcelone et Marseille doit permettre d'approvisionner à l'horizon 2030 les pays du nord de l'Europe avec de l'hydrogène vert produit dans la péninsule ibérique.

Cette montée en puissance de HY24 s'accompagne d'une baisse de la participation d'Enagás, le gestionnaire du réseau gazier espagnol, à 20% au capital d'Enagás Renovable afin de se conformer aux exigences européennes de séparation des activités, tout en conservant une présence au capital de la société.

De leur côté, deux actionnaires, Navantia et Pontegadea, qui détenaient ensemble 10% de la société et l'ont accompagnée durant les phases de lancement, sortent du capital.

Le montant de l'opération n'a pas été rendu public.

Enagás Renovable, fondée en 2019, opère comme une plateforme intégrée de production de molécules bas carbone, couvrant le développement de projets, le financement, la construction, l'exploitation ainsi que la structuration de contrats d'approvisionnement de long terme.

Présenté comme l'un des développeurs de projets hydrogène bas carbone et biométhane "les plus avancés en Europe", il est présent dans cinq des huit principaux hubs hydrogène en Espagne.

Huit de ses projets ont atteint la décision finale d'investissement, selon HY24, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde dédié à l’hydrogène bas carbone et à ses dérivés.

"Cette opération marque une étape majeure pour Hy24 et constitue un signal fort pour l'Europe", a déclaré Pierre-Étienne Franc, co-fondateur et directeur général du fonds. "En devenant majoritaire d'Enagás Renovable, nous réaffirmons la force de la coopération franco-espagnole, levier essentiel de l'interconnexion et de la sécurité énergétiques européennes, notamment à travers H2Med".

De son côté, Enagás va se concentrer pleinement sur son rôle d'opérateur du réseau de transport d'hydrogène et sur le développement d'infrastructures comme H2Med "tout en continuant à soutenir Enagás Renovable, en tant qu'actionnaire minoritaire aux côtés de Hy24", a souligné Arturo Gonzalo, le PDG du gestionnaire du réseau gazier espagnol.