Hydrogène: le fonds HY24 prend une participation dans le plus grand projet d'Europe du Sud, en Espagne

Pierre-Etienne France à Paris, le 27 août 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le fonds d'investissement français HY24 a pris de concert avec l'organisme public-privé espagnol Cofides une participation de 29% dans Onuba, le plus grand projet de production d'hydrogène renouvelable en Europe du Sud, situé dans la Vallée andalouse, a-t-il annoncé mercredi.

Onuba comptera 300 megawatts (MW) de capacité dans sa première phase, pour un investissement total supérieur à 1 milliard d'euros, "ce qui en fera le plus grand projet d’électrolyse à avoir atteint la décision finale d'investissement (FID) en Europe du Sud", avec une option d'extension de 105 MW supplémentaires, indiquent les partenaires dans un communiqué.

Le projet, exploité par le groupe de chimie espagnol Moeve, qui a 51% des parts, est situé à Palos de la Frontera, dans le sud de l'Espagne.

"Dans un contexte géopolitique en mutation, un projet comme Onuba contribue à diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Europe et à renforcer l'autonomie stratégique de l'Espagne, tout en ouvrant la voie à un réseau d'hydrogène en Europe du Sud-Ouest", a déclaré Pierre Étienne Franc, cofondateur et Directeur général d'HY24.

"Nos investissements permettront de concrétiser l'un des projets d'hydrogène vert les plus importants d'Europe, en accélérant l'essor de l'économie de l'hydrogène et en fournissant des carburants renouvelables aux secteurs les plus difficiles à décarboner, afin de réduire notre dépendance aux importations et de renforcer nos systèmes énergétiques nationaux", a complété Maarten Wetselaar, PDG de Moeve.

Onuba produira environ 45.000 tonnes d’hydrogène vert par an, évitant l'émission d'environ 250.000 tonnes de CO2 chaque année, assurent Moeve, HY24 et Cofides.

Selon Moeve, les sources d'énergie basées sur des molécules vertes comme l'hydrogène renouvelable pourraient réduire la dépendance énergétique de l'Europe jusqu'à 50% d'ici 2040 et soutiendraient les objectifs de neutralité climatique de l'Union européenne.