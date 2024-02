Ce nouvel accord bénéficiera des développements issus du précédent accord entre Forvia et Air Liquide signé en 2021 ouvrant la voie à l'innovation dans le stockage de l'hydrogène liquide.

Cela permet de doubler l'autonomie des véhicules lourds équipés de cette technologie, de réduire le temps de ravitaillement et d'optimiser leur charge utile.

(AOF) - Forvia et Air Liquide ont signé un protocole d'accord avec Faw Jiefang, un des principaux fabricants de poids-lourds en Chine, visant à équiper des poids-lourds avec des systèmes de stockage d'hydrogène liquide. Spécialement adapté aux applications de longue distance nécessitant une utilisation intensive, le stockage d'hydrogène liquide pour les véhicules à pile à combustible permettra d'accélérer la transition vers la neutralité carbone. A réservoir de même capacité, le volume d’hydrogène stocké à l’état liquide est deux fois plus important qu’à l’état gazeux.

Hydrogène: Forvia et Air Liquide s'allient au chinois Faw Jiefang dans les poids lourds

