HYDROGENE DE FRANCE : Vietnam : HDF Energy signe un accord avec Southern Power Corporation, gestionnaire national d'électricité, pour décarboner les réseaux électriques, lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron

Bordeaux, le 4 juin 2025 – À l'occasion de la visite officielle du Président Emmanuel Macron au Vietnam, HDF Energy (Hydrogène de France) a signé un protocole d'accord majeur avec Southern Power Corporation (EVNSPC), à Hanoï le 27 mai dernier. Cet accord illustre le rayonnement international d'une technologie française innovante et témoigne de la confiance de l'État français envers les solutions hydrogène développées par HDF Energy.

HDF Energy était présent, aux côtés des quatre entreprises phares du secteur énergétique dans le pays, au petit-déjeuner organisé à huis clos par le Président Emmanuel Macron, en présence du Vice Premier Ministre vietnamien Tran Hong Ha et des ministres de l'Énergie français et vietnamien, pour aborder les projets dans le secteur de l'énergie au Vietnam.

À cette occasion, Damien Havard, Président de HDF Energy, a présenté les solutions de centrales électriques à hydrogène vert Renewstable® et de piles à combustible de forte puissance que HDF Energy déploie pour accompagner la transition énergétique du Vietnam. Ces échanges ont ensuite été matérialisés par la signature d'un protocole d'accord stratégique avec Southern Power Corporation (EVNSPC), filiale de l'opérateur national d'électricité Vietnam Electricity (EVN), à l'Ambassade de France à Hanoï.

Le protocole d'accord a été signé par M. Damien Havard, Président de HDF Energy (Hydrogène de France) et M. Nguyen Phuoc Duc, Président de EVNSPC, en présence de M. Mathieu Geze, Directeur APAC de HDF Energy, M. Éric Lombard, ministre français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Mme Phan Thi Thang, ministre déléguée de l'Industrie et du Commerce du Vietnam (MOIT), M. Dang Hoang An, Président de EVN et M. Tran Khanh Viet Dung, Business Development Manager HDF Energy Vietnam.

Ce partenariat porte sur le développement de cinq centrales Renewstable®, pour un investissement total de 500 millions d'euros, dans les communautés insulaires et isolées des îles en mer de Chine, au sud du Vietnam, encore largement tributaires de générateurs diesel polluants.

Ces centrales innovantes combinent une production d'énergie solaire intermittente avec un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert et des piles à combustible de forte puissance, afin de fournir une électricité propre, renouvelable, stable et continue 24h/24. Cette solution constitue une alternative décarbonée, fiable et compétitive pour les zones non raccordées au réseau national. Les piles à combustible de forte puissance, conçues et fabriquées en France dans l'usine d'HDF Energy (Blanquefort, Gironde), sont soutenues par l'État français dans le cadre des Projets Importants d'Intérêt Européen Commun (PIIEC).

Damien Havard, Président de HDF Energy, a déclaré : « Cet accord marque une étape structurante dans notre stratégie de déploiement au Vietnam. Grâce à nos solutions fondées sur l'hydrogène vert, nous proposons une réponse concrète, intégrée et durable aux défis de la transition énergétique du pays. Sa signature, dans le cadre de la visite d'État du Président Emmanuel Macron et en présence des plus hautes autorités vietnamiennes, incarne un signal fort de coopération industrielle et témoigne de la confiance portée à HDF Energy et à la technologie française. »

Nguyen Phuoc Duc, Président de EVNSPC a souligné : « Cette collaboration contribuera à accélérer la transition énergétique au Vietnam, en particulier sur les îles hors réseau gérées par EVNSPC, en garantissant une alimentation électrique stable 24h/24 et 7j/7 à un coût inférieur à celui de l'électricité produite au diesel. Nous accordons une grande valeur à ce partenariat et adressons nos sincères remerciements à l'Ambassade de France, aux autorités concernées et à Vietnam Electricity (EVN) pour leur support continu. Cette initiative constitue un témoignage significatif de la solidité du partenariat entre la France et le Vietnam en faveur du développement des énergies durables. »

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 3 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacifique. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

