HYDROGENE DE FRANCE : Renewstable(R) Barbados : HDF Energy reprend la participation de Rubis et poursuit le développement

Bordeaux (France), le 23 octobre 2026 - Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société ») annonce une évolution de l'actionnariat de Renewstable® Barbados (« RSB »), son projet de centrale électrique à hydrogène à la Barbade.

HDF a le plaisir d'annoncer qu'il a finalisé l'acquisition des actions détenues par Rubis dans Renewstable® (Barbados) Inc. (« RSB ») et qu'il en est désormais l'unique actionnaire. L'opération a été finalisée le 15 octobre 2026.

HDF remercie Rubis pour sa contribution et son soutien au projet RSB depuis 2022, date à laquelle Rubis en est devenu l'actionnaire principal. HDF réaffirme son engagement envers le projet et son intention de le mener jusqu'au bouclage financier, à la construction et à la mise en service, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires et des autres conditions requises par le projet. HDF attend la décision du gouvernement de la Barbade sur le tarif du projet, une étape importante de son développement.

Situé à St Philip, dans le Sud-Est de la Barbade, RSB fournira une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie à l'équivalent de 18 000 habitants, grâce à l'association d'une source d'énergie renouvelable intermittente (le solaire) et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. Cette nouvelle centrale remplacera 13 MW de production à partir de combustibles fossiles importés.

D'une valeur de plus de 100 millions de dollars, le projet duplique le modèle de CEOG, première centrale Renewstable® en construction, en Guyane française.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

HDF Energy compte +20 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacifique. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

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