HYDROGENE DE FRANCE : Mise à disposition du Rapport financier annuel 2025

Bordeaux (France), le 26 mars 2026

Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son Rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel au 31 décembre 2025 :

L'attestation de la personne responsable ;

Le rapport de gestion ;

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise

Les comptes consolidés ;

Les comptes annuels ;

Les rapports des commissaires aux comptes.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société ( www.hdf-energy.com rubrique « Investisseurs » puis « Documents »).

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 100 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 2 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacific. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

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