 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 968,50
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HYDROGENE DE FRANCE : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote
information fournie par Actusnews 07/10/2025 à 18:00

Bordeaux, le 7 octobre 2025

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre théorique
de droits de vote 		Nombre exerçable de droits de vote
Actions auto-détenues comprises Actions auto-détenues exclues
30 septembre 2025 14 702 454 26 652 733 26 414 546

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France
sur www.hdf-energy.com

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité pour les réseaux publics et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse
Hélène de Watteville
+ 33 (0)1 53 67 36 33
hdf-energy@actus.fr 		Serena BONI
+33 (0)4 72 18 04 92
sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lJlyZsmYkpzIy51uZ5ZsmZZob5pplJLGm5SWx2iclMvGnG+RlWZjnMmdZnJlmWpv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94459-ddv-septembre-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

HYDROGENE DE FRANCE
3,9600 EUR Euronext Paris -1,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Gisèle Pelicot quitte le palais de justice de Nîmes lors du procès en appel des viols de Mazan, le 7 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe SIMON )
    "A l'insu de mon épouse": Dominique Pelicot enfonce l'accusé
    information fournie par AFP 07.10.2025 18:35 

    Dominique Pelicot cherchait "une personne pour abuser de son épouse à son insu" et il a trouvé Husamettin Dogan, seul accusé rejugé en appel, a raconté mardi le chef d'orchestre des viols de Mazan, interrogé cette fois comme témoin uniquement. Veste grise, chemise ... Lire la suite

  • La Commission européenne dévoile mardi ses nouvelles mesures de protection pour les producteurs européens d'acier ( AFP / ANDER GILLENEA )
    L'UE déploie un arsenal sans précédent pour sauver sa production d'acier
    information fournie par AFP 07.10.2025 18:22 

    L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise de plus en plus écrasante ... Lire la suite

  • air liquide 2 (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide renforce ses activités aux États-Unis
    information fournie par Zonebourse 07.10.2025 18:22 

    Air Liquide a conclu de nouveaux accords pour approvisionner en hydrogène deux des plus grands raffineurs des États-Unis et réalisera un investissement de près de 50 millions de dollars. Air Liquide a signé de nouveaux contrats à long-terme d'approvisionnement ... Lire la suite

  • Une barrière Spie (Crédit: L. Grassin / )
    Spie signe un accord pour l'acquisition d’ECOexperts Automation
    information fournie par AOF 07.10.2025 18:19 

    (AOF) - Spie , acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition d’ECOexperts Automation GmbH (ECOexperts), basée à Lebring (Styrie, Autriche). En ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank