HYDROGENE DE FRANCE : Indonésie : HDF Energy signe deux accords majeurs pour accélérer le déploiement de ses centrales Renewstable(R) en présence d'Emmanuel Macron et Prabowo Subianto

Bordeaux, le 3 juin 2025 – À l'occasion de la visite d'État du Président Emmanuel Macron en Indonésie, HDF Energy (Hydrogène de France) a signé deux accords stratégiques matérialisant les avancées majeures du développement des centrales électriques à hydrogène vert Renewstable® dans le pays.

Le 28 mai dernier, un protocole d'accord tripartite a été conclu entre HDF Energy, l'opérateur national d'électricité PLN et la société publique de financement des infrastructures PT SMI. La signature a eu lieu au Palais présidentiel de Jakarta, en présence du Président de la République française, Emmanuel Macron et du Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto. Parallèlement, HDF Energy a signé un second accord avec le gouvernement provincial de Nusa Tenggara Est qui vient marquer la confiance du Gouverneur envers nos projets et consolider le déploiement de ses projets dans cette région à fort potentiel.

Le protocole d'accord a été signé par Damien Havard, Président de HDF Energy (Hydrogène de France), Reynaldi Hermansjah, Président de PT SMI, et Darmawan Prasodjo, Président de PT PLN (Persero).

Accélérer le développement des 23 projets Renewstable® dans le pays

L'accord signé avec PLN et PT SMI fait partie des 6 partenariats majeurs officialisés avec des entreprises françaises en présence des deux chefs d'État, et du Ministre français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard.

Ce partenariat vise à identifier et à mettre en œuvre des mécanismes de financement innovants pour soutenir les 23 projets Renewstable® actuellement développés par HDF en Indonésie, représentant un investissement cumulé de 2,3 milliards d'euros. Ces projets ont été intégrés à la feuille de route nationale pour l'hydrogène et l'ammoniac lancée récemment par le Gouvernement indonésien, dans laquelle l'hydrogène est positionné comme un pilier stratégique du mix énergétique national, en particulier pour la production d'électricité.

Un déploiement stratégique dans la province de Nusa Tenggara Est

HDF Energy concentre ses efforts de développement dans la région orientale de l'Indonésie, avec 23 projets Renewstable® en cours. Huit d'entre eux se trouvent dans la province de Nusa Tenggara Est. Un protocole d'accord a été signé avec le Gouverneur de la région pour renforcer la coopération locale et accélérer leur déploiement.

Les centrales Renewstable® combinent une production d'énergie renouvelable intermittente (solaire ou éolienne) avec un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert, afin de fournir une électricité propre, renouvelable, stable et continue 24h/24. Cette solution constitue une alternative durable aux centrales thermiques locales. L'hydrogène vert produit en excès pourra également être valorisé pour décarboner le transport maritime régional. Un premier accord structurant a déjà été signé en avril 2025 entre HDF Energy, PLN et PT ASDP Indonesia Ferry pour lancer ce projet de décarbonation maritime.

Pour les projets Renewstable® et le maritime, les piles à combustible de forte puissance seront produites dans l'usine de Bordeaux – Blanquefort.

Ces accords renforcent l'ancrage de HDF Energy en Indonésie et marquent une étape clé dans la concrétisation de projets ambitieux à base d'hydrogène vert. Ils s'inscrivent pleinement dans les objectifs de la transition énergétique indonésienne, en favorisant l'émergence d'un écosystème d'hydrogène local robuste et en réduisant la dépendance aux énergies fossiles.

Damien Havard, Président de HDF Energy, a souligné : « Ces accords matérialisent une avancée majeure pour le développement de nos centrales Renewstable® en Indonésie. Ils démontrent la pertinence de notre technologie française pour répondre aux défis d'électrification propre dans les régions insulaires isolées. Notre participation à cette visite d'État illustre l'engagement de la France en faveur de la transition énergétique mondiale et son soutien actif aux technologies françaises de l'hydrogène – un signal fort en faveur du rôle stratégique joué par HDF Energy dans le déploiement de l'industrie hydrogène française à l'international. »

Emmanuel Macron, Président de la République française, a déclaré : « La France est un partenaire important de la transition énergétique d'Indonésie. 450 millions d'euros en prêt ont déjà été déployés sur un engagement total de 500 millions d'euros en appuyant la connectivité électrique en ASEAN. Je suis heureux que nous ayons pu conclure aujourd'hui dans l'énergie solaire et dans l'hydrogène des projets importants.

Prabowo Subianto, Président de la République d'Indonésie, a exprimé : « Aujourd'hui, nous avons convenu d'aller encore plus loin en adoptant une déclaration de vision commune à l'horizon du centenaire des relations Indonésie – France en 2050. Cela témoigne également de notre engagement à renforcer notre coopération dans des domaines stratégiques. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 3 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacifique. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

