HYDROGENE DE FRANCE : Des projets solides et des ambitions industrielles confirmées

Bordeaux (France), le 22 septembre 2025 - Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, présente son activité commerciale et ses comptes au 30 juin 2025. Les états financiers consolidés semestriels [1] ont été arrêtés par le Conseil d'administration en date du 18 septembre 2025.

Chiffres clés du semestre 2025 2024 Au 30/06/2025 Au 31/12/2024 Nombre de projets en développement avancé 1 17 16 Budget d'investissement total (Md USD) 3,3 3,0 Capitaux propres (en K€) 82 592 89 944 Trésorerie et équivalents de trésorerie (en K€) 29 211 39 248 S1 2025 S1 2024 Effectif moyen sur le semestre 2 125 124 Chiffre d'affaires (en K€) 410 571 Résultat de cession de titres 3 (en K€) - - Résultat net consolidé (en K€) -6 618 -5 136

Projets prioritaires ayant validé plusieurs critères clé (obtention des permis, soutien public, négociation avec l'acheteur d'électricité) Salariés et contractants dans les pays où l'entreprise n'a pas d'entité juridique dédiée Entrée d'investisseurs dans les sociétés projet

Poursuite des priorités au développement dans un marché en restructuration

Le premier semestre 2025 marque un temps de recentrage pour les marchés de l'hydrogène. La filière industrielle priorise les segments commerciaux porteurs. Acteur historique du secteur, HDF Energy poursuit son développement, renforce ses expertises et consolide son positionnement sur les marchés de l'hydrogène-électricité pour les réseaux électriques et les mobilités lourdes, maritime et ferroviaire.

Le portefeuille de projets avancés est stable [2] . Conformément à la stratégie annoncée, le Groupe concentre ses efforts afin de concrétiser la conclusion rapide des projets en phase de développement avancé. Ainsi, le projet Renewstable Barbados (RSB) à Barbade a obtenu la licence nécessaire à l'exploitation de la centrale. A l'opposé du globe, le projet Sumba en Indonésie a été officiellement intégré au Plan Pluriannuel d'Electricité. Cette reconnaissance marque une étape significative vers la finalisation du développement et ouvre la voie à un ensemble de projets similaires sur ces territoires insulaires particulièrement propices à l'émergence des projets Renewstable®. Plus généralement, la plupart des projets en phase de développement avancé progressent et enregistrent des avancées concrètes.

Enfin, le chantier de construction de la centrale guyanaise CEOG progresse selon le planning prévu pour une mise en service mi-2026.

Confirmation des ambitions industrielles

Le 28 mai 2024, la Commission européenne avait approuvé le soutien financier de la France au projet industriel d'HDF dans le cadre des PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun). Ce projet vise à développer et industrialiser des piles à combustible de forte puissance, destinées notamment au secteur des mobilités lourdes ferroviaire et maritime.

Le contexte politique et économique français a perturbé le lancement opérationnel du programme. Néanmoins, les études menées en parallèle permettent de confirmer la réalité des marchés envisagés et les objectifs industriels visés. La prospection commerciale est lancée. La mise en service du centre d'excellence industrielle constitue une étape clé dans la mise en œuvre du projet. Les dépenses réalisées par HDF au cours du premier semestre 2025 au titre du programme représentent 4,7 M€.

La convention de financement, mise en œuvre par Bpifrance, est, à ce jour, en cours de finalisation. Ainsi, aucun produit n'a été reconnu à ce titre dans les comptes au 30 juin 2025.

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025

Le chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre 2025 s'établit à 0,4 M€ (contre 0,6 M€ au 1 er semestre 2024 hors refacturations sans marge de services sous-traités à des prestataires extérieurs). Il est composé principalement de l'activité d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) de développement sur les contrats RSB, à la Barbade, et NewGen à Trinidad et Tobago, et de l'assistance à la construction du chantier CEOG.

Compte tenu des délais rencontrés dans le développement des projets, l'objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires prévu en 2027 est repoussé. Le Groupe reste néanmoins confiant quant à la qualité du portefeuille de projets, à leur concrétisation prochaine, et à la contribution de l'activité industrielle à cet objectif.

Résultat net et situation de trésorerie

Après une forte croissance des effectifs de développement dans les zones couvertes par le Groupe et des expertises techniques nécessaires au déploiement du projet industriel, les effectifs se stabilisent en 2025. L'effectif moyen s'élève à 125 personnes contre 124 personnes au premier semestre 2024. Les rémunérations versées sont stables. La part capitalisée de ces dépenses diminue sensiblement en 2025 et explique la hausse apparente de ces charges.

Les charges externes, composées notamment des dépenses opérationnelles dans les territoires, sont passées de 3,9 M€ en 2024 à 2,6 M€ en 2025. Elles incluaient au 1 er semestre 2024 des coûts non récurrents de déploiement du système d'information destiné au programme industriel, ainsi que l'ensemble des frais d'emménagement sur le site de Blanquefort. Outre les éléments non récurrents, la baisse des charges externes traduit aussi la volonté de recentrage des efforts et de recherche d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des métiers du Groupe.

Le résultat financier est impacté négativement par l'évolution du dollar américain, devise de référence dans la plupart des pays dans lesquels le Groupe opère, à hauteur de 1,2 M€.

Après prise en compte de cet impact et des effets d'impôt, la perte de l'exercice s'établit à – 6,6 M€ contre -5,1 M€ en 2024.

Outre le financement de ses charges d'exploitation, le Groupe a mobilisé ses ressources financières à hauteur de 3,2 M€ pour finaliser la construction de l'usine et du centre d'excellence industrielle nécessaires au déploiement du projet, et à hauteur de 0,7 M€ dans le cadre du programme de rachat d'actions lancé en octobre 2024 et désormais achevé.

La trésorerie du Groupe s'élève à 29,2 M€ au 30 juin 2025 (contre 39,2 M€ au 31 décembre 2024). Les investissements structurels financés sur la trésorerie propre seront achevés en fin d'exercice et les budgets opérationnels sont étroitement surveillés afin d'atteindre à court terme un point d'équilibre.

Damien HAVARD, Président Directeur général de Hydrogène de France , déclare : « A l'image de nombreux marchés émergents, la filière hydrogène connaît une période agitée. Encore une fois, les équipes d'HDF démontrent leur résilience et s'adaptent à ces évolutions. Notre ambition est de concrétiser les projets sur lesquels nos équipes sont engagées depuis plusieurs années et d'atteindre un point d'équilibre à court terme. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 3 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacific. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Hélène de Watteville

+ 33 (0)1 53 67 36 33

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] Les comptes consolidés semestriels sont disponibles sur le site internet www.hdf-energy.com

[ 2] Le suivi du portefeuille constitue l'indicateur le plus avancé de la création de valeur d'HDF, tant pour le Groupe que pour l'ensemble des parties prenantes de ces projets. HDF estime être en mesure de générer, sur les phases de développement et de construction d'un projet, un chiffre d'affaires compris entre 12% et 17% du coût de la construction, incluant les prestations d'ingénierie et la fourniture des piles à combustible lors de la construction de la centrale électrique.

Comptes semestriels en annexes du document pdf.