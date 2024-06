Hydrogène bas carbone: Air Liquide investira jusqu'à 850 millions de dollars au Texas

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.

Rien ne va plus pour la chimie allemande

Sous réserve de la décision finale d'investissement, ce projet majeur constituerait l'investissement industriel le plus important de l'histoire du groupe Air Liquide.

(AOF) - Air Liquide annonce qu’il prévoit d’investir jusqu’à 850 millions de dollars américains pour construire, "détenir et exploiter quatre grandes unités modulaires" de séparation des gaz dans le cadre d’un accord "engageant à long terme" avec ExxonMobil. Le groupe précise qu’il s’agit de contribuer au projet d’hydrogène bas carbone du géant américain des hydrocarbures prévu à Baytown au Texas. Ce projet permettrait à Air Liquide d’augmenter ses capacités de production d’oxygène de 50 % dans cet Etat, précise le groupe français.

