HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : UNE ANNÉE DE RÉALISATIONS MAJEURES - CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2023/2024 DE 24,8 M EUR

Le chiffre d'affaires 2023-2024 ressort à 24,8M€ ; le décalage par rapport à l'objectif est lié à des productions de commandes momentanément dépriorisées sur 2 clients, à l'impact de l'annulation de 2 stations avant leur réaffectation et au rythme de déploiement des marchés. De plus, certaines commandes sont arrivées tardivement, ce qui a également contribué à cet écart ;

Grenoble, le 25 juillet 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2023/2024 (période du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024).

En k€ 2022/2023 2023/2024 Variation Chiffre d'affaires (non audités) 30 082 24 781 -17,6% Dont Stations hydrogène & Maintenance 26 555 21 902 -17,5% Dont Tuyauterie industrielle et autres 3 527 2 878 -18,4%

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, pure player des stations de ravitaillement en hydrogène : « HRS a poursuivi en 2023/2024 son développement stratégique dans un contexte économique évolutif, avec une focalisation sur l'innovation, l'expansion internationale, et le renforcement de ses capacités de production et de maintenance. HRS dispose aujourd'hui d'une des bases installées les plus importantes en Europe avec 18 stations opérationnelles en 35 mois, soit en moyenne une station installée environ toutes les 8 semaines. De plus, à ce jour, 2 stations supplémentaires ont été installées et seront opérationnelles dans quelques mois portant le nombre total de stations de dernière génération opérationnelles à 20 ! Nos stations délivrent chacune un minimum de 200 kg d'hydrogène par jour, ce qui fait un potentiel total minimum de 4 tonnes par jour pour l'ensemble de notre parc installé.

Nos clients plébiscitent notre offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365, avec un suivi en temps réel via notre « control room » et en élargissant notre base installée, nous augmentons le potentiel de revenus récurrents : le revenu de maintenance de ces 20 stations pourrait représenter à terme presque 2 millions d'euros de revenus récurrents annuels.

Sur l'exercice fiscal clôt au 30 juin 2024, un nombre record de prospects et clients sont venus visiter notre nouvelle usine de production, véritable vitrine de notre savoir-faire unique et de notre capacité à produire, et HRS a encore une fois montré des succès commerciaux majeurs en convaincant de nouveaux clients que nos stations de ravitaillement hydrogène étaient les meilleures du marché. Nous avons ainsi reçu des commandes pour 8 nouvelles stations sur l'exercice dont 3 HRS40, nos stations de grande capacité dédiées à la mobilité lourde, et 1 HRS14 pour l'Arabie Saoudite.

Même si n otre chiffre d'affaires 2023/2024 est en dessous de nos attentes, il ouvre de belles perspectives et continue de nous positionner comme leader du marché. Les prises de décision des donneurs d'ordre sur certains appels d'offres ont été décalées, mais les projets sont toujours actifs et nous restons très bien positionnés.

Par ailleurs, notre chiffre d'affaires aurait pu être supérieur sans la dépriorisation de deux de nos clients, dont pHynix, pour lequel la négociation a abouti sur la signature d'un avenant. La production des stations commandées a repris un chemin normal. Ces décisions nous ont ainsi permis de limiter la consommation de trésorerie sur ces projets tout en restant mobilisés pour aider ces clients à faire avancer leurs projets. De plus, certaines commandes sont arrivées tardivement, ce qui a également contribué à cet écart.

Pour tous nos autres clients, principalement des grands comptes : SPAC (Groupe Colas pour le projet HYNAMICS à Dunkerque), TotalEnergies, Plug Power, Hympulsion, Engie, Seven, GCK, SYDEV et un énergéticien d'Arabie Saoudite, les projets avancent comme prévu et les relations commerciales sont solides. Cela renforce notre avantage stratégique de focalisation sur les stations de grandes capacités modulables. D'autant qu'aujourd'hui, 80 % des demandes concernent des stations égales ou supérieures à une tonne par jour.

Nous sommes pleinement concentrés sur les bases de notre déploiement ainsi que sur la gestion très rigoureuse des ressources financières de l'entreprise. Le nouveau cycle qui s'ouvre vise à intensifier les relations avec les grands comptes au profil moins risqué et notre pipeline actuel de 343 M€ est construit en ce sens. Les projets figurant dans le pipeline continuent d'avancer et nous ambitionnons d'en capter une partie significative en faisant valoir nos avantages concurrentiels en termes de fiabilité de nos stations, d'expérience industrielle, d'installation et de mise en service. Sans remettre en cause nos ambitions sur le long terme, nous avons décidé d'ajuster nos objectifs pour tenir compte de la vitesse actuelle de marché.

Le développement de la mobilité hydrogène reste plus que jamais une solution majeure et soutenue par les pouvoirs publics pour la décarbonation des transports. Nous avons tous les atouts technologiques, industriels et commerciaux pour asseoir et développer notre position de leader dans le secteur des stations de ravitaillement en hydrogène. Un nouveau cycle s'ouvre pour HRS grâce à la combinaison de nouvelles installations, de contrats de maintenance et la concrétisation d'un pipeline commercial en forte croissance offrant ainsi des perspectives de croissance prometteuses et un levier significatif sur la rentabilité future.

Nous remercions nos actionnaires pour leur soutien et nos collaborateurs pour leur engagement sans faille dans l'ambition que nous partageons pour le succès de HRS. Je tiens à vous assurer de mon engagement indéfectible envers notre entreprise familiale, dont je détiens toujours 67% du capital. Ensemble, avec le soutien de toutes nos équipes, nous continuerons à aller de l'avant avec détermination et passion. »

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN RETRAIT DE 17,6%

Comme anticipé, HRS a connu un exercice marqué par une intense activité opérationnelle et commerciale, malgré un contexte économique évolutif qui ne favorise pas la sortie rapide de projets d'ampleur dans la mobilité hydrogène, pourtant amorcés et toujours actifs.

Le chiffre d'affaires annuel 2023/2024 ressort à 24,8 M€, en baisse de 17,6% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires « Stations hydrogène » de 21,9 M€ provient de la contribution à l'avancement des stations mises en production lors de cet exercice, de nouvelles commandes de stations et des contrats de maintenance. En détail, le chiffre d'affaires des stations hydrogène se décompose entre :

13,2 M€ issus des nouvelles stations qui ont été commandées sur la période (y compris l'impact négatif de l'annulation de 2 stations HRS40 avancée à environ 30% comme annoncé le 23 juin 2024) ;

issus des nouvelles stations qui ont été commandées sur la période (y compris l'impact négatif de l'annulation de 2 stations HRS40 avancée à environ 30% comme annoncé le 23 juin 2024) ; 10,3 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signé sur les exercices précédents ;

issus des stations en cours de production ou de déploiement signé sur les exercices précédents ; 0,5 M€ issus des premiers contrats de maintenance ;

issus des premiers contrats de maintenance ; -2,1 M€ lié à l'impact négatif de l'annulation de 2 stations HRS40 comme annoncé le 23 juin 2024 (voir ci-dessous).

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle a contribué à hauteur de 2,9 M€. Cette activité, complémentaire dans la formation et le développement de compétences clés dans la fabrication de stations hydrogène, a vocation à s'étendre au cours des prochains exercices.

L'écart par rapport à l'objectif minimal de chiffre d'affaires de 31 M€ s'explique par les facteurs suivants :

Impact de -4,0 M€ lié au ralentissement de la production des stations pour 2 clients avec qui HRS est ou était engagé dans une renégociation des conditions de paiement initialement prévues. Cela a permis, en bonne gestion financière, d'éviter d'engager des dépenses supplémentaires et de préserver la trésorerie. Pour PHynix, après l'aboutissement des négociations menant à la signature d'un avenant, la production de trois stations HRS40 a repris un rythme normal et contribuera au chiffre d'affaires des prochains exercices. La décision stratégique prise au cours du second semestre démontre notre capacité à trouver des solutions flexibles et à avancer malgré les défis ;

lié au ralentissement de la production des stations pour 2 clients avec qui est ou était engagé dans une renégociation des conditions de paiement initialement prévues. Cela a permis, en bonne gestion financière, d'éviter d'engager des dépenses supplémentaires et de préserver la trésorerie. Pour PHynix, après l'aboutissement des négociations menant à la signature d'un avenant, la production de trois stations HRS40 a repris un rythme normal et contribuera au chiffre d'affaires des prochains exercices. La décision stratégique prise au cours du second semestre démontre notre capacité à trouver des solutions flexibles et à avancer malgré les défis ; Impact de -2,2 M€ lié aux 2 stations HRS40 commandées par pHynix puis annulées, qui étaient avancées à seulement 30%. Ces 2 stations sont en cours d'être réattribuées sur les nouvelles commandes de HRS40 annoncées sur le deuxième semestre et contribueront à nouveau au chiffre d'affaires 2024-2025.

Ces impacts auraient dû être compensés par la concrétisation attendue de nouvelles commandes liées à des projets importants toujours actifs sur lesquels HRS est bien positionné, mais les décisions d'appels d'offres ont été décalées de quelques mois. 3 nouvelles commandes ont été cependant enregistrées sur le second semestre.

Avec tous les autres clients d' HRS , principalement des grands comptes : SPAC ( Groupe Colas pour le projet HYNAMICS à Dunkerque) , TotalEnergies, Plug Power, Hympulsion, Engie, Seven, GCK, SYDEV et un énergéticien d'Arabie Saoudite, l'avancement de projets importants a été conforme au calendrier prévu.

FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS DE L'EXERCICE 2023/2024

HRS leader européen des stations hydrogène

HRS dispose aujourd'hui d'une des bases installées les plus importantes avec 18 stations opérationnelles en 35 mois, soit en moyenne une station installée environ toutes les 8 semaines. Durant l'exercice 2023/2024, HRS a installé et mise en route les sites de Bercy pour Hype et un site en Angleterre pour Plug Power. De plus, 2 stations supplémentaires ont été installées et seront opérationnelles en 2024.

Nouveau site de production HRS pleinement opérationnel

Le nouveau site de production de 14 300 m² situé à Champagnier est totalement opérationnel depuis l'automne de 2024. Il permet de porter la capacité de production annuelle d' HRS à au moins 180 stations. La zone d'essai est également opérationnelle avec une station H14 et une station HRS40 (1 tonne/jour) en cours de démarrage. Elle a été financée par financement bancaire de 3,1 M€ pour sa zone de tests de stations de ravitaillement en hydrogène, soutenu par la BPI et SOMUDIMEC, avec la participation de BNP Paribas, Crédit Coopératif, LCL et SG Auvergne-Rho?ne-Alpes.

Début des contrats de maintenance

HRS a démarré à date des contrats de maintenance sur 100% de sa base en opération. Ces revenus récurrents permettront un apport de chiffre d'affaires significatif à moyen terme et contribuent déjà à hauteur de 0,5 M€ au chiffre d'affaires 2023/2024.

Avenant à l'accord-cadre avec pHYnix

Le 20 juin 2024, HRS a annoncé un avenant à l'accord-cadre avec pHYnix pour la livraison de 6 stations d'ici fin 2027, d'une valeur totale de 12,5 M€. Le nouvel échéancier de paiements s'étend de juin 2024 à décembre 2027. Deux stations HRS40 initialement commandées ont été annulées, mais ont été depuis redirigées et adaptées aux demandes spécifiques vers d'autres commandes.

Soutien de la BPI avec une aide de 1,35 M€ pour l'innovation et le développement à l'international

Le 29 avril 2024, HRS a annoncé l'obtention d'un financement de 1,35 M€ de Bpifrance pour accélérer son expansion internationale et intensifier ses activités de R&D, notamment dans le domaine des stations de grandes capacités. Des avancées clés dans le développement des solutions pour la mobilité lourde et le transfert rapide de grande masse d'hydrogène (40-50kg) à haute pression (700bar) ont été validées.

HRS prévoit de créer une filiale américaine au second semestre 2024, soutenue par la Garantie de Projets à l'international de Bpifrance, marquant une avancée majeure dans sa stratégie d'expansion globale.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À L'INTERNATIONAL VERS DES ZONES À FORT POTENTIEL

HRS poursuit en parallèle le développement commercial vers des zones internationales à forte attractivité qui constitueraient de nouveaux relais de croissance pour pipeline commercial :

Au Moyen-Orient, HRS a confirmé lors de la COP28 le fort potentiel de ce marché en termes de mobilité hydrogène. Le 18 juin 2024, HRS a annoncé la première commande d'une station hydrogène HRS14 destinée à un développeur de projets en Arabie Saoudite. Cette station ravitaillera une flotte de 20 bus et véhicules légers à partir de l'été 2024. Cette première vente en dehors de l'Europe, avec des opportunités économiques importantes, marque une étape décisive dans la stratégie de HRS de se développer dans les régions à fort potentiel comme le Moyen-Orient ;

a confirmé lors de la COP28 le fort potentiel de ce marché en termes de mobilité hydrogène. Le 18 juin 2024, a annoncé la première commande d'une station hydrogène HRS14 destinée à un développeur de projets en Arabie Saoudite. Cette station ravitaillera une flotte de 20 bus et véhicules légers à partir de l'été 2024. Cette première vente en dehors de l'Europe, avec des opportunités économiques importantes, marque une étape décisive dans la stratégie de de se développer dans les régions à fort potentiel comme le Moyen-Orient ; L'Amérique du Nord reste une cible prioritaire de développement commercial : Selon une étude publiée par Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA) [1] , et intitulée "Road Map to a US Hydrogen Economy Full Report", le marché américain de la mobilité hydrogène est attendu en forte croissance, avec une projection de 4300 stations spécifiquement pour les besoins des véhicules lourds (Heavy Duty Vehicules). Selon ce même rapport, d'ici 2030, il est projeté la vente de 1,2 million de FCEVs [2] aux USA. Enfin, la Californie a fixé des objectifs ambitieux visant à créer un réseau de 1 000 stations d'hydrogène d'ici 2030 et vient d'annoncer la création du 1 er hub hydrogène pour les États-Unis. Avec le soutien financier récent de BPI France [3] pour un montant global de 1,3 M€, HRS a pour ambition d'ouvrir une filiale aux États-Unis en 2024, où le soutien politique est important en faveur du développement de l'hydrogène, avec plus de 50 Mrd$ de plans annoncés ;

hub hydrogène pour les États-Unis. Avec le soutien financier récent de BPI France [3] pour un montant global de 1,3 M€, a pour ambition d'ouvrir une filiale aux États-Unis en 2024, où le soutien politique est important en faveur du développement de l'hydrogène, avec plus de 50 Mrd$ de plans annoncés ; En Chine, HRS poursuit ses études du marché, des fournisseurs et ses contacts locaux afin d'estimer le potentiel local de développement avant d'engager possiblement des ressources supplémentaires ;

poursuit ses études du marché, des fournisseurs et ses contacts locaux afin d'estimer le potentiel local de développement avant d'engager possiblement des ressources supplémentaires ; En Asie-Pacifique, avec le recrutement d'un business developer pour adresser la zone où plus de 20 projets de stations ont déjà été identifiés et nous participons à des appels d'offres.

CARNET DE COMMANDES AJUSTÉ À 47,1 M€

Au cours de cet exercice, HRS a enregistré 7 nouvelles commandes en Europe, dont 2 dans le cadre de l'accord avec Plug Power, 4 stations de clients existants (dont GCK, Hympulsion et SEVEN) et 1 station pour l'Arabie Saoudite.

Au 30 juin 2024, le carnet de commandes atteint 47,1 M€ et inclue l'avancement restant à réaliser sur les stations hydrogène en cours de production pour un montant de 19,1 M€, qui devrait être majoritairement converti en chiffre d'affaires lors de l'exercice 2024/205.

PIPELINE COMMERCIAL DE 343 M€ MULTIPLIÉ PAR 2,9 EN 12 MOIS, MAIS LES CYCLES DE DÉCISIONS S'ALLONGENT

Le pipeline commercial de HRS s'est nettement renforcé au cours de l'exercice 2023/2024, sous l'impulsion de nombreux projets amorcés. Il est composé de commandes potentielles et projets identifiés, comprenant 170 stations en sélection « shortlist » ou négociation finale sur des appels d'offres européens toujours actifs pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 343 M€ avec des livraisons sur la période 2024-2030, nécessitant naturellement des phases préparatoires approfondies.

Par rapport au 30 avril 2024 (480 M€), une revue stratégique du pipeline commercial a permis d'écarter des projets considérés inactifs aujourd'hui ou portés par des donneurs d'ordre aux profils trop risqués.

Par conséquent, le montant de 343M€ comprend principalement les projets portés par des grands comptes en Europe. La société envisage de faire croitre ce pipeline notamment avec une prospection active dans les nouvelles zones adressées hors Europe.

En effet, la dynamique mondiale visant à décarboner la mobilité lourde à travers divers leviers, dont l'hydrogène, implique nécessairement l'essor d'une infrastructure mondiale. En conséquence, l'Europe se dote aujourd'hui de projets ambitieux de transports transnationaux d'hydrogène, tels que MosaHYc (France-Allemagne-Luxembourg) ou BarMar-H2Med (France-Espagne), afin d'alimenter la demande exponentielle en hydrogène vert.

Dans ce contexte, le marché de la mobilité hydrogène continue de se développer sous l'impulsion de grands plans européens, ainsi que sur de nombreux marchés nationaux, tirés par les secteurs de la logistique & des transports et les grands pétroliers. L'Union Européenne a émis des appels à projets pour plus de 1 milliard d'euros à travers le Fonds d'infrastructure pour les carburants alternatifs (AFIF), devant aboutir à l'installation de près de 50 stations.

De plus, ce sont environ 700 stations qui devraient être déployées dans le cadre de l'AFIR, porté par le Conseil de l'UE, pour l'installation de station d'hydrogène d'une tonne par jour tous les 200 km sur le réseau RTE-T et dans chaque nœud urbain d'ici à la fin de 2030.

AMBITIONS ANNUELLES AJUSTÉES AU RYTHME DES DÉPLOIEMENTS DES NOUVEAUX PROJETS D'AMPLEUR AVEC UNE CROISSANCE ATTENDUE ENTRE 20% ET 60%

HRS constate cependant, comme tous les acteurs du marché, un allongement conjoncturel des cycles de décision avec notamment une augmentation des projets de grandes tailles.

Dans ce contexte, HRS a décidé de réviser ses objectifs pour tenir compte de la vitesse actuelle du marché et vise ainsi un chiffre d'affaires 2024/2025 compris entre 30 M€ et 40 M€ ce qui représente une croissance de 20% à 60% par rapport à 2023-2024.

HRS maintient son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 85 M€ avec un horizon de temps à confirmer, en s'appuyant sur le potentiel de son pipeline, tout en visant une rentabilité significative avec une marge d'EBIT positive dès 2026.

HRS continue de porter un projet ambitieux avec un ancrage industriel important, une base de stations installées inégalée sur les capacités supérieures à 200 kg/jour, une structure financière solide et le soutien de nombreux partenaires commerciaux. Son développement s'appuie sur une expertise unique en Europe où les mesures concrètes en faveur de la décarbonation des usages vont permettre d'imposer les infrastructures de mobilité hydrogène comme un élément clé de la transition écologique.

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 18 stations de 200 kg/jour, soit une capacité cumulée de près de 4 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

