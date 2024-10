HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : RÉSULTATS ANNUELS 2023/2024 - HRS IDÉALEMENT POSITIONNÉ POUR L'AVENIR : FIN DU CYCLE D'INVESTISSEMENTS MAJEURS ET ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

RÉSULTATS ANNUELS 2023/2024 -

HRS IDÉALEMENT POSITIONNÉ POUR L'AVENIR :

FIN DU CYCLE D'INVESTISSEMENTS MAJEURS

ET ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

LEADER EUROPÉEN AVEC 27 STATIONS INSTALLÉES DANS LE MONDE À FIN 2024

ET 29 AUTRES STATIONS À DÉPLOYER

INVESTISSEMENTS R&D DOUBLÉS POUR INSTALLER DÈS 2024 LES 4 PREMIÈRES STATIONS HRS40 DE 1 TONNE/JOUR

EBITDA EN LIGNE AVEC LES ATTENTES

REBOND DE LA CROISSANCE DU CA ATTENDU EN 2024/2025 ENTRE 30 ET 40 M€

CARNET DE COMMANDES DE ≈ 47 M€

Grenoble, le 9 octobre 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen et Pure Player des stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats annuels pour l'exercice 2023/2024 (période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024), arrêtés ce jour par le Conseil d'administration. Les travaux d'audit sont en cours de finalisation.

Compte de Résultat au 30 juin 2024, présenté en normes IFRS :

En k€ 2022/2023 2023/2024 Variation Chiffre d'affaires 30 082 24 781 -5 301 Charges d'exploitation [1] (32 074) (33 545) -1 471 Dont achats consommés (21 692) (20 020) 1 672 Dont charges de personnel (6 877) (10 968) -4 091 Dont charges externes (3 505) (4 578) -1 073 EBITDA courant 1 (1 992) (8 765) -6 773 Dotations aux amortissements et provisions (2 561) (2 672) -111 Résultat Opérationnel Courant Ajusté [2] (4 553) (11 437) -6884 Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2) (1 659) (2 021) -362 Résultat opérationnel courant (6 212) (13 458) -7246 Impôts 1 313 3 302 +1 989 Résultat net (4 872) (10 411) -5 539

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, pure player des stations de ravitaillement en hydrogène :

« Les résultats que nous publions aujourd'hui marquent clairement la fin d'un cycle stratégique d'investissements « hors normes », autant sur le plan industriel que commercial, grâce notamment aux fonds levés lors de notre introduction en bourse et au soutien de nos partenaires financiers. Ces investissements indispensables nous ont permis d'assoir notre position de leader sur le marché des stations hydrogène de grande capacité, de renforcer notre avance technologique par rapport à nos concurrents, de disposer d'un outil industriel de premier plan et de développer notre couverture et notre notoriété à l'international.

Durant cette période, nous avons su aussi faire face à des défis, notamment, l'allongement des cycles de décisions du marché et les difficultés de certains de nos clients à honorer leurs engagements. Nous avons rapidement mis en place des actions correctives, notamment avec l'aboutissement de négociations contractuelles sur des stations pour un de nos clients. HRS reste déterminée à poursuivre son développement, s'appuyant sur une stratégie d'adaptation et de flexibilité opérationnelle.

D'autant que notre marché reste en effet extraordinairement attractif comme l'illustre le « Rapport Hydrogen Insights 2024 » qui prévoit des investissements mondiaux atteignant 680 milliards USD d'ici 2030, dont 68 milliards spécifiquement alloués aux infrastructures de ravitaillement en hydrogène. Rien qu'en Europe, grâce à la régulation AFIR, l'Europe prévoit une expansion massive avec l'installation de 650 nouvelles stations. Notre stratégie pour capter ce potentiel repose sur quatre piliers fondamentaux :

Tout d'abord l'Expansion à l'Internationa l, que nous avons déjà bien engagée au cours de l'exercice. Les contrats remportés récemment au Moyen-Orient, en France, en Italie et au Royaume-Uni illustrent cette dynamique et témoignent de notre notoriété grandissante. Nous sommes actuellement positionnés sur des appels d'offres d'envergure visant le déploiement d'infrastructures multi-pays. L'ouverture de notre filiale HRS-USA, prévue d'ici la fin de l'année, s'inscrit dans ce marché à fort potentiel.

Puis l'Innovation Produit, avec le choix fort et différenciant de développer des stations modulaires de grande capacité (200 kg à 4 tonnes d'hydrogène par jour). Cette modularité nous permet de répondre aux besoins spécifiques des marchés locaux, qu'il s'agisse de flottes de bus ou de véhicules lourds. L'innovation technologique reste un élément clé de notre ADN. Nous sommes le seul fabricant de stations associé au projet Rheadhy, qui vise à ravitailler des véhicules avec des réservoirs de 100 kg d'hydrogène en 10 minutes à 700 bar. Cela nous permet de garder une longueur d'avance sur le marché.

Ensuite les Revenus Récurrents , dont la croissance issue de nos services de maintenance et de SAV est un élément central de notre modèle économique. Chaque station installée est accompagnée d'un contrat de maintenance, garantissant un accompagnement à long terme pour nos clients. Ces revenus récurrents (ARR), qui progressent chaque année, vont représenter une part significative de notre chiffre d'affaires dans les années à venir, nous offrant une excellente visibilité financière et renforçant la confiance de nos clients.

Et enfin, les Opportunités de Partenariats et Croissance Stratégique. Nous restons ouverts aux opportunités stratégiques qui pourraient consolider notre position sur le marché et nous apporter de nouvelles ressources. Nous explorons actuellement des possibilités de collaboration avec des acteurs locaux pour accroître notre présence au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette approche nous permet de rester flexibles et d'identifier rapidement les meilleures opportunités pour soutenir notre croissance et celle du secteur.

Je suis particulièrement enthousiaste devant cette nouvelle étape de développement qui s'ouvre à nous. Nous avons construit, durant ces dernières années, un groupe solide doté de tous les atouts pour saisir en premier toutes les opportunités du marché sans recourir aux marchés financiers à court terme. Nous confirmons notre ambition de devenir le leader mondial de ce marché à fort potentiel .

Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement nos équipes, dont l'engagement a permis d'accomplir des réalisations majeures cette année, renforçant notre position unique sur le marché des stations hydrogène. »

RAPPEL DES FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS DE L'EXERCICE 2023/2024

HRS leader européen des stations hydrogène

HRS dispose aujourd'hui d'une des bases installées les plus importantes avec 22 stations en 42 mois et 5 à installer d'ici la fin de l'année, soit en moyenne une station installée environ toutes les 8 semaines. Durant l'exercice 2023/2024, HRS a installé et mise en route les sites en région parisienne de Bercy pour Hype, de Buc pour les grands évènements sportifs de l'été 2024 de Paris, de Charade (Auvergne-Rhône-Alpes) pour GCK et 3 sites pour Plug Power en France et en Angleterre. HRS va inaugurer en octobre sa première station en Arabie Saoudite, installée en août, pour ravitailler une flotte de bus et des véhicules légers, et répondre aux enjeux de notre client.

La société a notamment accompagné GCK pour le ravitaillement des autocars rétrofités avec des réservoirs de 700 bar de grande capacité (20 kg), opérés pour les grands évènements sportifs de l'été 2024 de Paris. Cela démontre la capacité et le professionnalisme des équipes pour adapter les protocoles de remplissages aux nouveaux véhicules et la capacité de la station HRS14 à répondre à des usages très différents (taxis, bus, camions, 350 et 700 bar) et installer la station sur un terrain temporaire en quelques semaines tout en respectant les règles de sécurité. Les équipes de SAV ont pris le relais pour assurer un usage continu et un haut niveau de disponibilité.

Sur le 2? semestre 2024, HRS va installer et démarrer 3 stations HRS40, 2 HRS14 dont un dépôt de bus en charge lente, en phase avec sa capacité de produire, d'installer et mise en service de ces stations de nouvelles générations.

Nouveau site de production HRS pleinement opérationnel

Le nouveau site de production de 14 300 m² situé à Champagnier est totalement opérationnel depuis l'automne 2023. Il permet de porter la capacité de production annuelle d' HRS à au moins 180 stations. La zone d'essai est également opérationnelle avec une station HRS14 et une station HRS40 (1 tonne/jour) en phase de test opérationnel. Elle a été financée par financement bancaire de 3,1 M€ pour sa zone de tests de stations de ravitaillement en hydrogène, soutenu par la BPI et SOMUDIMEC, avec la participation de BNP Paribas, Crédit Coopératif, LCL et SG Auvergne-Rho?ne-Alpes.

Début des contrats de maintenance

HRS a démarré des contrats de maintenance sur 100% de sa base en opération. Ces revenus récurrents permettront un apport de chiffre d'affaires significatif à moyen terme et contribuent déjà à hauteur de 0,5 M€ au chiffre d'affaires 2023/2024.

Avenant à l'accord-cadre avec pHYnix

Le 20 juin 2024, HRS a annoncé un avenant à l'accord-cadre avec pHYnix pour la livraison de 6 stations d'ici fin 2027, d'une valeur totale de 12,5 M€. Le nouvel échéancier de paiements s'étend de juin 2024 à décembre 2027. Deux stations HRS40 initialement commandées ont été annulées, mais ont été depuis redirigées et adaptées aux demandes spécifiques vers d'autres commandes.

Soutien de la BPI avec une aide de 1,35 M€ pour l'innovation et le développement à l'international

Le 29 avril 2024, HRS a annoncé l'obtention d'un financement de 1,35 M€ de Bpifrance pour accélérer son expansion internationale et intensifier ses activités de R&D, notamment dans le domaine des stations de grande capacité. Des avancées clés dans le développement des solutions pour la mobilité lourde et le transfert rapide de grande masse d'hydrogène (40-50kg) à haute pression (700 bar) ont été validées.

HRS prévoit de créer une filiale américaine au second semestre 2024, soutenue par la Garantie de Projets à l'international de Bpifrance, marquant une avancée majeure dans sa stratégie d'expansion globale.

EBITDA 2023/2024 EN LIGNE AVEC LE S1 DANS UN CONTEXTE DE FIN DU CYCLE D'INVESTISSEMENT

HRS a connu un exercice intense marqué par un deuxième semestre d'importante activité opérationnelle et commerciale, tout en conservant une structure de coûts quasi inchangée par rapport aux 6 premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires annuel 2023/2024 ressort à 24,8 M€, en baisse de 17,6% par rapport à l'exercice précédent, dont 21,9 M€ pour les Stations hydrogène avec :

13,2 M€ issus 7 nouvelles stations commandées sur la période en Europe, dont 2 dans le cadre de l'accord avec Plug Power, 4 stations de clients existants (dont GCK, Hympulsion et SEVEN) et 1 station pour l'Arabie Saoudite ;

10,3 M€ issus des stations en production ou déploiement, signées sur les exercices précédents ;

issus des stations en production ou déploiement, signées sur les exercices précédents ; 0,5 M€ issus des premiers contrats de maintenance ;

issus des premiers contrats de maintenance ; -2,1 M€ lié à l'impact négatif de l'annulation de 2 stations HRS40 (voir ci-dessous).

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle, complémentaire dans la formation et le développement de compétences clés des stations hydrogène, a contribué à hauteur de 2,9 M€.

La performance annuelle aurait pu être meilleure grâce à la concrétisation attendue de nouvelles commandes liées à des projets importants toujours en phase finale de négociation sur lesquels HRS est bien positionné. Cela aurait également dû compenser l'impact des renégociations avec 2 clients (voir communiqué du 25 juillet 2024), mais les décisions d'appels d'offres ont été décalées de quelques mois. Avec tous ses autres clients, principalement des grands comptes, l'avancement de projets importants a été conforme au calendrier prévu.

Comme sur l'exercice précédent, la marge brute 2023/2024 est non normative à 19,2% (vs 27,9% sur 2022/2023) en raison de l'impact du développement des premières stations HRS40 (1 tonne/jour). La marge brute s'améliorera mécaniquement grâce à l'effet d'apprentissage sur les coûts de production et l'augmentation des volumes de ventes des stations HRS40.

L'EBITDA courant 1 2023/2024 s'établit à -8,8 M€, et, comme annoncé fin juillet 2024, il reflète une deuxième partie d'exercice quasi symétrique à la première, marquée notamment par la finalisation des investissements de R&D sur la zone de tests et sur la station de grande capacité HRS40.

HRS a su maintenir la progression maitrisée de ses charges durant cette phase d'investissement pour l'avenir, tout en anticipant la forte croissance du chiffre d'affaires à venir. En effet, les charges opérationnelles augmentent de seulement 1,4 M€. Elles intègrent des achats en baisse de 5,3 M€ et des charges externes en progression à 4,6 M€ (+1,6 M€), notamment lié aux frais de prestations de services dans le domaine de la R&D et aux efforts de vente et marketing qui ont permis le renforcement du pipeline commercial. Les charges de personnel en hausse de 4,1 M€ ressortent à 11,0 M€, reflétant la finalisation du plan de structuration humain de HRS (+31 ETP par rapport au 30 juin 2023), notamment sur la R&D, les fonctions supports et la maintenance, permettant de capter la croissance attendue du secteur, qui aurait pu se concrétiser dès cet exercice.

Après l'impact non-cash de -2,0 M€ du Plan d'attribution d'actions gratuites à tous les salariés annoncé lors de l'introduction en bourse de HRS , et les dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,7 M€, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -13,5 M€.

Le résultat net de l'année fiscale 2023/2024 s'établit donc à -10,4 M€, en baisse de 5,5 M€ par rapport à l'exercice précédent.

ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE : REFLET DES FORTS INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE EN k€ 2022/2023

12 mois S2 2023/2024 2023/2024

12 mois CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (7 365) (5 689) (11 909) Variation du BFR 6?698 (1 319) (4 217) FLUX NET DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL (I) (667) (7 008) (16 126) Dont acquisitions nettes d'immobilisations (16 246) (4 418) (11 845) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) (16 229) (4 412) (11 839) Dont variation nette des emprunts 12 769 +2 274 4 111 FLUX NET DE TRESO. GÉNÉRÉ PAR LES OPE. DE FINANCEMENT (III) 12 769 +2 278 4 115 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III) (4 126) (9 137) (23 850) TRÉSORERIE : CLÔTURE 30 543 6 694 6 694

Les flux de trésorerie opérationnels ressortent à -16,1 M€ au 30 juin 2024, constitués d'une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt de -11,9 M€, lié au résultat de la période, ainsi que d'une augmentation du BFR de 4,2 M€, liée principalement à l'augmentation des créances clients.

En parallèle, les flux d'investissement se sont élevés à -11,8 M€, liés principalement à la fin du développement de l'outil industriel et du nouveau siège social de l'entreprise, notamment la zone d'essais unique en Europe du nouveau site de production et aux efforts R&D à hauteur de 7,7 M€.

Les flux financiers ressortent à 4,1 M€ du fait principalement de la souscription de 7,4 M€ de nouveaux emprunts, dédiés au financement de l'outil industriel face à 2,8 M€ de remboursement d'emprunts sur la période.

HRS dispose ainsi d'une trésorerie (et équivalents) brute de 6,7 M€ au 30 juin 2024, contre 30,5 M€ au 30 juin 2023. Cependant, ce point bas ponctuel ne reflète pas la réalité financière de l'entreprise. En effet, HRS possède un poste d'encours clients important, avec 32 M€ de créances à encaisser, dont un tiers environ doivent être réglés par nos clients sur l'exercice en cours, ainsi que 19 M€ de factures à établir (FAE), qui représentent des revenus futurs qui viendront renforcer notre trésorerie dont une partie aussi sera réglée sur l'exercice en cours au fur et à mesure de l'avancement des chantiers d'installation des stations.

Cette situation, bien qu'elle affecte temporairement nos liquidités, témoigne également de la forte résilience de HRS , avec sa capacité éprouvée à supporter un BFR important au cours de son ambitieux cycle d'investissements, aujourd'hui achevé. En général, les livraisons des stations sont effectuées une fois les paiements réglés à hauteur de 80-90% du prix des stations, contribuant à renforcer encore la situation financière.

Pour améliorer sa trésorerie, HRS pourra également compter sur la nette baisse attendue des CAPEX industriels et l'optimisation des dépenses de R&D, notamment externalisée, maintenant que l'outil industriel et la zone d'essai sont pleinement opérationnels. De plus le Groupe a démontré sa capacité à mobiliser des ressources financières, auprès de partenaires financiers, y compris auprès de son actionnaire majoritaire à travers une convention de trésorerie.

Ces démarches démontrent l'engagement d' HRS à assurer la gestion efficace de ses créances clients tout en préservant des relations solides avec ses partenaires commerciaux.

BILAN

BILAN ACTIF EN K€ 30 juin 2023 30 juin 2024 BILAN PASSIF EN K€ 30 juin 2023 30 juin 2024 Actif non courant 43 327 53 351 Total des capitaux propres 59 897 50 905 Immobilisations incorporelles 3 284 5 829 Passif non courant 21 872 22 895 Immobilisations corporelles 27 235 32 255 Endettement non courant 19 346 21 953 Immobilisations financières 6 176 6 231 Passif courant 34 765 44 197 Actif courant 73 206 64 645 Fournisseurs et comptes rattachés 17 306 21 862 Stocks et en-cours 3 816 1 833 Autres passif courants 15 277 17 843 Clients et comptes rattachés 36 172 50 355 TOTAL PASSIF 116 533 117 996 Trésorerie et équivalents de trésorerie 30 543 6 694 Autres actifs courants 2 676 5 764 TOTAL ACTIF 116 533 117 996

La structure financière au 30 juin 2024 présente un total d'actifs d'environ 118 millions d'euros. Cette structure reflète une augmentation des investissements (capex) ayant un impact direct sur les immobilisations, avec un enjeu important lié à la gestion des créances clients.

Concernant l'Actif au bilan, les actifs non courants passent de 43,3 M€ en 2023 à 53,4 M€ en 2024, principalement en raison de l'augmentation des actifs corporels (de 27,2 M€ à 32,3 M€), ce qui est attribué à la fin du cycle d'investissement (capex) pour un nouveau site industriel et une zone de test à la pointe de la technologie.

En ligne avec la communication lors des résultats semestriels fin avril 2024, les créances clients augmentent pour atteindre 50,3 M€ en 2024 contre 36,2 M€ en 2023. Cela reflète une facturation future et des montants à encaisser : 19 M€ en factures à émettre et 32,4 M€ à encaisser.

Sur le compte Clients et comptes rattachés de 50,3 M€, environ 25 M€ concernent deux clients spécifiques comme déjà annoncés le 30 avril 2024. S'agissant du premier client, HRS a communiqué le 20 juin 2024, en annonçant la signature d'un avenant à l'accord-cadre avec pHYnix pour la livraison de 6 stations d'ici fin 2027, d'une valeur totale de 12,5 M€. Pour le second client, la démarche de renégociation qui a pour objet de faciliter la gestion de trésorerie de ce client se poursuit comme annoncé lors des résultats semestriels. Il est important de souligner que pour sa part, HRS a respecté ses obligations contractuelles. Ainsi, conformément aux dispositions de l'accord-cadre signé avec ce client, HRS a notamment déjà procédé à la commande des composants nécessaires à la fabrication des stations hydrogène faisant l'objet de l'accord-cadre et a débuté leur assemblage, mais n'a effectué aucune livraison de stations dans l'attente des paiements dus. En l'absence d'éléments factuels laissant à penser que ces créances pourraient devenir irrecouvrables, HRS a décidé de ne pas déprécier les créances de ce client.

Concernant le Passif au bilan, les dettes non courantes augmentent légèrement, avec les emprunts à long terme qui passent de 19,3 M€ à 21,9 M€. Par ailleurs, les fonds propres diminuent de 59,9 M€ à 50,8 M€ en lien le résultat net de l'exercice.

PIPELINE COMMERCIAL DE 343 M€ MULTIPLIÉ PAR 2,9 EN 12 MOIS, AVEC DES CYCLES DE DÉCISIONS QUI S'ALLONGENT

Le pipeline commercial de HRS s'est nettement renforcé au cours de l'exercice 2023/2024, sous l'impulsion de nombreux projets amorcés. Il est composé de commandes potentielles et de projets identifiés, comprenant 170 stations en sélection « shortlist » ou négociation finale sur des appels d'offres européens toujours actifs pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 343 M€ avec des livraisons sur la période 2024-2030, nécessitant naturellement des phases préparatoires approfondies.

Le montant de 343 M€ au 25 juillet 2024, mis à jour semestriellement, comprend principalement les projets portés par de grands comptes en Europe. La société envisage de faire croitre ce pipeline notamment avec une prospection active dans les nouvelles zones adressées hors Europe.

En effet, la dynamique mondiale visant à décarboner la mobilité lourde à travers divers leviers, dont l'hydrogène, implique nécessairement l'essor d'une infrastructure mondiale. En conséquence, l'Europe se dote aujourd'hui de projets ambitieux de transports transnationaux d'hydrogène, tels que MosaHYc (France-Allemagne-Luxembourg) ou BarMar-H2Med (France-Espagne), afin d'alimenter la demande exponentielle en hydrogène vert.

De plus, le rapport "Hydrogen Insights 2024" confirme des opportunités majeures pour HRS dans le secteur de l'hydrogène. Les investissements mondiaux devraient atteindre 680 milliards USD d'ici 2030, avec 68 milliards USD spécifiquement dédiés aux infrastructures de ravitaillement en hydrogène.

HRS est idéalement positionnée pour capter une part significative de ce marché, en particulier dans des régions clés telles que l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient.

En Europe, l'expansion soutenue par des réglementations telles que l'AFIR et la mise en place d'au moins 650 stations de grande capacité pour les véhicules lourds confèrent à HRS une longueur d'avance.

Aux États-Unis, la création de HRS-USA nous permet de saisir les opportunités d'un marché en forte croissance, stimulée par des incitations fédérales.

Par ailleurs, l'inauguration de notre première station au Moyen-Orient renforce notre présence dans cette région stratégique.

Avec nos 160 collaborateurs et notre site de production unique de 14 300 m², nous poursuivons notre développement mondial en tant que pure player des infrastructures de ravitaillement en hydrogène.

AMBITION ANNUELLE : REBOND DE LA CROISSANCE ATTENDU ENTRE 20% ET 60% POUR ATTEINDRE UN CHIFFRE D'AFFAIRES COMPRIS ENTRE 30 M€ ET 40 M€

Dans un contexte d'allongement conjoncturel des cycles de décision lié à l'augmentation de la taille des projets et des financements associés, HRS vise un rebond de son chiffre d'affaires 2024/2025 attendu entre 30 M€ et 40 M€ ce qui représente une croissance de 20% à 60% par rapport à 2023/2024.

HRS pourra s'appuyer sur son carnet de commandes qui atteint 47 M€ au 30 juin 2024, incluant l'avancement restant à réaliser sur les stations hydrogène en cours de production pour un montant de 19 M€, qui devrait être majoritairement converti en chiffre d'affaires lors de l'exercice 2024/2025.

Aussi, depuis la clôture de l'exercice, HRS a enregistré de nouvelles commandes pour 2 stations HRS14 de la part d'Element 2 au Royaume-Uni et d'un industriel italien.

HRS maintient son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 85 M€ avec un horizon de temps à confirmer, en s'appuyant sur le potentiel de son pipeline, tout en visant une rentabilité significative avec une marge d'EBIT positive dès 2026.

HRS continue de porter un projet ambitieux avec un ancrage industriel important, une base de stations installées inégalée sur les capacités supérieures à 200 kg/jour, une structure financière solide et le soutien de nombreux partenaires commerciaux. Son développement s'appuie sur une expertise unique en Europe où les mesures concrètes en faveur de la décarbonation des usages vont permettre d'imposer les infrastructures de mobilité hydrogène comme un élément clé de la transition écologique.

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À L'INTERNATIONAL VERS DES ZONES À FORT POTENTIEL

HRS poursuit en parallèle le développement commercial vers des zones internationales à forte attractivité qui constitueraient de nouveaux relais de croissance pour le pipeline commercial :

Au Moyen-Orient, HRS a confirmé lors de la COP28 le fort potentiel de ce marché en termes de mobilité hydrogène. Le 18 juin 2024, HRS a annoncé la première commande d'une station hydrogène HRS14 destinée à un développeur de projets en Arabie Saoudite. Cette station est aujourd'hui opérationnelle et ravitaillera une flotte de 20 bus et véhicules légers. Cette première vente en dehors de l'Europe, avec des opportunités économiques importantes, marque une étape décisive dans la stratégie de HRS de se développer dans les régions à fort potentiel comme le Moyen-Orient ;

a confirmé lors de la COP28 le fort potentiel de ce marché en termes de mobilité hydrogène. Le 18 juin 2024, a annoncé la première commande d'une station hydrogène HRS14 destinée à un développeur de projets en Arabie Saoudite. Cette station est aujourd'hui opérationnelle et ravitaillera une flotte de 20 bus et véhicules légers. Cette première vente en dehors de l'Europe, avec des opportunités économiques importantes, marque une étape décisive dans la stratégie de de se développer dans les régions à fort potentiel comme le Moyen-Orient ; L'Amérique du Nord reste une cible prioritaire de développement commercial : Selon une étude publiée par Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA) [3] , et intitulée "Road Map to a US Hydrogen Economy Full Report", le marché américain de la mobilité hydrogène est attendu en forte croissance, avec une projection de 4 300 stations spécifiquement pour les besoins des véhicules lourds (Heavy Duty Vehicules), alors que le pays ne disposerait à ce jour que de 68 stations. Selon ce même rapport, d'ici 2030, il est projeté la vente de 1,2 million de FCEVs [4] aux USA. Enfin, la Californie a fixé des objectifs ambitieux visant à créer un réseau de 1 000 stations d'hydrogène d'ici 2030 et vient d'annoncer la création du 1 er hub hydrogène pour les États-Unis. Avec le soutien financier récent de BPI France [5] pour un montant global de 1,3 M€, HRS a pour ambition d'ouvrir une filiale aux États-Unis en 2024, où le soutien politique est important en faveur du développement de l'hydrogène, avec plus de 50 Mrd$ de plans annoncés ;

hub hydrogène pour les États-Unis. Avec le soutien financier récent de BPI France [5] pour un montant global de 1,3 M€, a pour ambition d'ouvrir une filiale aux États-Unis en 2024, où le soutien politique est important en faveur du développement de l'hydrogène, avec plus de 50 Mrd$ de plans annoncés ; En Chine, HRS poursuit ses études du marché, des fournisseurs et ses contacts locaux afin d'estimer le potentiel local de développement avant d'engager possiblement des ressources supplémentaires ;

poursuit ses études du marché, des fournisseurs et ses contacts locaux afin d'estimer le potentiel local de développement avant d'engager possiblement des ressources supplémentaires ; En Asie-Pacifique, avec le recrutement d'un business developer pour adresser la zone où plus de 20 projets de stations ont déjà été identifiés et nous participons à des appels d'offres.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires semestriel 2024/2025 fin janvier 2025 après bourse

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération, permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS adopte une approche agnostique quant à la source de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants d'électrolyseurs. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène selon leurs besoins en termes de coût, disponibilité et empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 22 stations de 200 kg/jour, soit une capacité cumulée de plus de 4 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

