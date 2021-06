HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Nouvelle étape franchie pour le futur centre de production et de recherche

NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE

POUR LE FUTUR CENTRE DE PRODUCTION ET DE RECHERCHE

Grenoble, le 1er juin 2021 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce ce jour que Grenoble-Alpes Métropole a autorisé la cession à HRS d'un terrain de 2,6 hectares dans la ZAC « Saut du Moine » à Champagnier, destiné à accueillir son futur centre de production et de recherche, l'un des plus importants d'Europe en matière d'hydrogène, à l'horizon 2022-2023.

Cette nouvelle étape s'inscrit parfaitement dans le calendrier de développement de la Société, présenté lors de son introduction en bourse en février 2021. L'acquisition définitive du terrain est prévue pour la mi-juin, le permis de construire sera déposé dans la foulée.

« Ce nouveau site d'une surface totale de 14 300 m², un des plus grands d'Europe, nous permettra de tripler la production pour atteindre 180 stations par an dès 2023, et de développer, en particulier, les stations de grande capacité d'une tonne et plus », précise Hassen Rachedi, Fondateur et Président de HRS.

Le site comprendra en son sein 4 300 m² de bureaux et d'espaces de vie pour accueillir l'ensemble des collaborateurs (une centaine d'ici 2025), ainsi qu'une station hydrogène d'une tonne / jour alimentée par un électrolyseur, un centre de recherche et une zone d'essai. Ces éléments permettront d'accroître à la fois le savoir-faire unique de HRS et son expertise dans la maîtrise de technologies complexes, en particulier l'équilibre entre vitesse de compression et volume de stockage haute pression.

« Rester au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, très impliquée dans le développement de la mobilité hydrogène avec en particulier le projet Zéro Emission Valley (20 stations et 1200 véhicules) dont nous sommes partenaires, est pour nous une évidence. C'est ici que nous voulons nous développer et créer des emplois » affirme Hassen Rachedi.

« Ce nouveau site est une étape décisive vers la réduction des coûts de production et donc vers la démocratisation de la mobilité électrique hydrogène, par nature zéro-émission », se réjouit quant à lui Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes-Métropole, « nous sommes fiers que ce défi soit relevé ici, sur notre territoire, et d'y contribuer ».

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019/2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

