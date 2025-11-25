 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 973,53
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS RAPPELLE L'ORGANISATION D'UNE VISIOCONFÉRENCE OUVERTE À TOUS LE MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025
information fournie par Actusnews 25/11/2025 à 11:30

Grenoble, le 25 novembre 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , rappelle l'organisation d'une visioconférence ouverte à tous les investisseurs, qu'ils soient actionnaires ou non de la société, le mercredi 26 novembre 2025 à 18h.

Hassen RACHEDI, fondateur de HRS et Président Directeur Général, et Kader HIDRA, Directeur administratif et financier, reviendront sur les dernières actualités de la société, les raisons et modalités de l'augmentation de capital [1] ainsi que la stratégie de HRS .

Pour plus d'informations sur l'augmentation de capital ouverte à tous lancée par HRS , cliquez ici .

Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence, cliquez sur lien ci-dessous :

Je souhaite participer à la visioconférence du 26 novembre 2025 à 18h

La conférence inclura une session de questions/réponses. Vous pouvez dès à présent transmettre vos questions à hrs@actus.fr

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente-et-une stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME
hrs@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 79 		Relations presse financière
ACTUS finance & communication
Déborah SCHWARTZ
hrs-presse@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 35 		Relations presse corporate
ACTUS finance & communication
Anne-Charlotte DUDICOURT
hrs-presse@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Voir le communiqué de presse du 20 novembre 2025 .


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWlqaJxvl2eXnnKclJVlmmlrbGeUm5SYmGTLx5ZxYpfFcHGUx2iVb5bIZnJml2tv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95269-2025_11_25-rappel-webinaire-vdef-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,9500 EUR Euronext Paris -10,18%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vincent Jeanbrun, à l'Elysée,, le 29 octobre 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Hausse de la taxe foncière pour 7,4 millions de logement : le gouvernement esquisse un rétropédalage
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.11.2025 12:17 

    L'administration fiscale mène une mise à jour de son fichier de logements, y ajoutant des millions "d'éléments de confort" appelés à faire grimper la note pour les propriétaires. "On n'est pas dans le moment de le faire", juge le ministre du Logement. "Au moment ... Lire la suite

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 25 novembre 2025
    information fournie par AOF 25.11.2025 12:13 

    (AOF) - Casino (-4,80%, à 0,258 euro) Au lendemain d'un bond de 5,45%, l'action Casino repart à la baisse. Hier, le groupe de distribution a dévoilé son plan Renouveau 2030, qui "traduit la volonté du groupe de consolider son redressement et de poursuivre son développement ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Retour possible sur les supports
    LAGARDERE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 25.11.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027 dans le cadre d'une modernisation d'une usine où il compte cesser la production de comprimés et capsules pour se concentrer sur les thérapies cellulaires ( AFP / GABRIEL MONNET )
    Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027
    information fournie par AFP 25.11.2025 11:56 

    Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027 dans le cadre d'une modernisation d'une usine où il compte cesser la production de comprimés et capsules pour se concentrer sur les thérapies cellulaires, a annoncé le groupe mardi. Son usine à Stein, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank