HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS PARTICIPE À UNE SÉQUENCE DE RAVITAILLEMENT À LA STATION HYMPULSION DE SAINT-EXUPÉRY DANS LE CADRE DU PROGRAMME PORTÉ PAR ALLDIS-NERIUS EN GUYANE

Grenoble, le 23 juin 2026 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce que, dans le cadre de l'installation prochaine d'une station HRS14 au centre spatial de Kourou [1] (Guyane) et de la promotion de l'hydrogène comme énergie verte sur le site, une séquence de remplissage d'un camion HYLIKO 350 bars aux couleurs de l'ESA (Agence spatiale européenne), du CNES (Centre national d'études spatiales) et de MT-Aerospace se déroulera le mercredi 24 juin 2026 à partir de la station HRS40 installée en juillet 2025 par HRS pour HYmpulsion à Saint-Exupéry (Auvergne-Rhône-Alpes).

Cet évènement intervient dans le cadre de la commande effectuée à HRS en décembre 2024 par ALLDIS-NERIUS, société responsable de l'installation de la station de ravitaillement hydrogène et mandatée par l'ESA dans le cadre du projet HYGUANE (Hydrogène Guyanais A Neutralité Environnementale) à Kourou. Cette station sera destinée à servir de catalyseur pour le développement de la mobilité lourde hydrogène dans le but d'amorcer la transition bas carbone des transports du territoire guyanais.

Le ravitaillement de ce camion sera l'occasion de promouvoir le déploiement d'un écosystème hydrogène sur le port spatial de Kourou et de mettre également en avant les acteurs de la filière de l'hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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[1] Voir le communiqué de presse du 19 décembre 2024 .