HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS PARTICIPE À LA 3ÈME ÉDITION DU RETAIL DAY ORGANISÉE PAR EUROLAND CORPORATE ET BOURSE DIRECT LE JEUDI 20 MARS 2025

Grenoble, le 17 mars 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 3 ème édition du Retail Day, organisée conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct.

Au cours de cet événement, HRS , représenté par Olivier Dhez, Directeur Général Délégué, sera interviewé ainsi que des dirigeants de cinq autres entreprises cotées. Ils répondront aux questions posées par les investisseurs, partageront leur vision, leur analyse du marché actuel et leur stratégie de développement.

L'interview aura lieu autour du thème suivant : Hydrogène : la vraie révolution se joue-t-elle loin des voitures ?

Pour assister à cet événement en direct et poser vos questions, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de Bourse Direct.

Un replay de l'événement sera également disponible pour les inscrits.

S'INSCRIRE

Lien d'inscription : https://app.livestorm.co/bourse-direct/retail-day

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-huit stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

