HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS OBTIENT LE SOUTIEN DE LA BPI AVEC UNE AIDE DE 1,35 MILLION D'EUROS POUR L'INNOVATION ET LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

HRS OBTIENT LE SOUTIEN DE LA BPI

AVEC UNE AIDE DE 1,35 MILLION D'EUROS

POUR L'INNOVATION ET LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

Grenoble, le 29 avril 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , est fier d'annoncer l'obtention d'un financement exceptionnel de 1,35 million d'euros de la part de Bpifrance. Cette aide financière stratégique vise à accélérer l'expansion internationale de l'entreprise et à intensifier ses activités de recherche et développement, particulièrement dans le domaine des stations de grandes capacités.

Ce financement se décompose en un Prêt Innovation de 800 000 € avec différé de remboursement de 3 ans, et une Assistance Prospection de 550 000 € remboursable sous certaines conditions d'atteintes de chiffre d'affaires aux USA, manifestant ainsi la confiance et l'engagement renouvelés de Bpifrance envers HRS .

Le Prêt Innovation permettra à nos équipes de recherche et développement de jouer un rôle prépondérant dans le développement de technologies novatrices, tout en renforçant les performances et la fiabilité de nos installations. Ces innovations sont cruciales pour adapter nos stations aux évolutions du marché vers la mobilité hydrogène lourde et intensive, mais aussi aux normes et conditions climatiques spécifiques aux États-Unis et au Moyen-Orient.

L'Assistance Prospection, quant à elle, est une subvention remboursable qui renforcera nos capacités commerciales aux États-Unis, un marché offrant des perspectives de croissance significatives pour les stations hydrogène de grandes capacités. En outre, HRS bénéficiera également de la Garantie de Projets à l'international de Bpifrance, qui garantira 50% des fonds propres investis dans notre future filiale américaine, avec un engagement maximal de 2,1 millions d'euros sur trois ans.

Avec cet appui financier de Bpifrance, HRS a pour ambition de créer une filiale aux États-Unis pour adresser directement le marché nord-américain dès le second semestre 2024, marquant ainsi une avancée majeure dans sa stratégie d'expansion globale sur un marché bénéficiant d'un fort soutien régulatoire et fiscal.

Selon une étude publiée par Fuel Cell and Hydrogen Energy Association (FCHEA) [1] , et intitulée "Road Map to a US Hydrogen Economy Full Report", le marché américain de la mobilité hydrogène est attendu en forte croissance, avec une projection de 4300 stations spécifiquement pour les besoins des véhicules lourds (Heavy Duty Vehicules). Selon ce même rapport, d'ici 2030, il est projeté la vente de 1,2 million de FCEVs [2] aux USA. Enfin, il en ressort que la Californie a fixé des objectifs ambitieux visant à créer un réseau de 1 000 stations d'hydrogène d'ici 2030.

Plus récemment, en octobre 2023, l'administration Biden a annoncé un investissement historique de 7 milliards de dollars dans 7 centres régionaux d'hydrogène vert (« Clean hydrogen hubs ») [3] . Ces centres catalyseront plus de 50 milliards de dollars d'investissements privés et publics et viseront à produire plus de 3 millions de tonnes d'hydrogène vert par an. L'objectif Hydrogen Shot™ aura pour ambition de réduire le coût de production de l'hydrogène vert à 1 dollar par kilogramme dans les 10 prochaines années, en soutenant les technologies d'électrolyse et en améliorant la fabrication et le recyclage.

Enfin, en mars 2024, le Department Of Energy (DOE) des États-Unis a annoncé un investissement de 750 millions de dollars sur 52 projets répartis dans 24 états pour réduire le coût de l'hydrogène vert et renforcer le leadership américain dans ce secteur en croissance [4] .

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS a déclaré : "Ce soutien financier significatif de la part de la BPI est une validation exceptionnelle de notre stratégie de croissance et de notre vision à long terme. Nous sommes reconnaissants envers la BPI pour leur confiance renouvelée et leur partenariat continu. Ces fonds supplémentaires nous permettront d'accélérer nos initiatives stratégiques et de consolider notre position en tant que leader du marché des stations hydrogène. Cette décision stratégique témoigne de la confiance indéfectible de la BPI dans les perspectives de croissance de HRS. Le prolongement de ce partenariat valide non seulement notre vision stratégique, mais témoigne également de la solide trajectoire de croissance que nous avons tracée. La BPI partage notre conviction que nous sommes sur le point de réaliser des progrès significatifs, tant sur le plan national qu'international."

