HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS ET ELEMENT 2 UNISSENT LEURS FORCES POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ HYDROGÈNE AU ROYAUME-UNI

HRS ET ELEMENT 2 UNISSENT LEURS FORCES

POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT

DE LA MOBILITÉ HYDROGÈNE AU ROYAUME-UNI

Commande d'une première station HRS pour le réseau britannique de ravitaillement en hydrogène

Grenoble, le 30 septembre 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce une nouvelle commande au Royaume-Uni avec la fourniture et l'installation d'une station hydrogène HRS14 [1] pour Element 2 , un acteur clé du secteur. Cette collaboration soutiendra la transition énergétique de la mobilité britannique en contribuant à la décarbonisation des transports à travers des solutions hydrogène.

Fondée en 2020, Element 2 développe le premier réseau national de stations de ravitaillement en hydrogène à grande échelle au Royaume-Uni et en Irlande. Cette infrastructure vise à répondre à la demande croissante des opérateurs de flottes commerciales (bus, poids lourds, véhicules utilitaires) ainsi qu'aux besoins des particuliers et entreprises, pour faciliter la transition vers des mobilités zéro émission.

Dans ce cadre, HRS fournira une station de dernière génération HRS14 d'une capacité de 14kg/heure, qui sera installée à Darlington, à l'aéroport international de Teesside. Au cœur de ce projet soutenu par une subvention d'Innovate UK [2] , la station bi-pression alimentée en hydrogène vert ravitaillera à la fois des fourgonnettes commerciales, des voitures et de véhicules de soutien aéroportuaires, dans le cadre d'une série d'essais de longue durée.

Element 2 collabore avec HRS , partenaire de choix, pour ses équipements de stations de ravitaillement en hydrogène de classe mondiale, grâce à ses services et solutions performantes qui optimisent l'efficacité opérationnelle. Après deux stations fournies pour des usages logistiques au Royaume-Uni, il s'agit de la 3 ème station HRS sur ce territoire.

Cette commande confirme le succès Européen des stations HRS, marqué par cette première collaboration avec un acteur majeur britannique. Le Royaume-Uni constitue un des moteurs européens de l'expansion de l'hydrogène à travers sa stratégie ambitieuse qui vise à installer 10 GW de production d'hydrogène d'ici à 2030 ainsi qu'un large réseau de stations de ravitaillement.

Dans ce cadre, cette première collaboration ouvre la voie à de prochains développements conjoints visant à accélérer la décarbonation des transports au Royaume-Uni.

Tim Harper, fondateur et PDG d'Element 2 , commente : « Element 2 est en train de déployer le premier réseau national à grande échelle de stations de ravitaillement en hydrogène, fiables, sûres et de haute qualité, ainsi qu'une infrastructure de distribution à travers le Royaume-Uni. La nouvelle génération de stations HRS va nous aider à concrétiser cet objectif. Nous sommes ravis de collaborer avec HRS à l'aéroport international de Teesside avec notre première commande de station HRS au Royaume-Uni, et nous avons hâte de travailler ensemble pour accélérer la décarbonation du secteur des transports au Royaume-Uni, où la demande est déjà très forte .

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS , commente : « Cette première commande d'un acteur majeur du Royaume-Uni marque une étape cruciale dans notre développement européen. Nous sommes fiers de collaborer avec Element 2 pour œuvrer au développement d'un réseau de ravitaillement en hydrogène à grande échelle, répondant aux besoins croissants des opérateurs de flottes commerciales et des particuliers au Royaume-Uni. Ensemble, nous associons nos savoir-faire pour permettre une transition rapide des véhicules lourds et des flottes captives vers un avenir sans carbone et sans émissions. »

ABOUT ELEMENT 2

Element 2 est l'entreprise leader au Royaume-Uni dans le domaine des infrastructures et des solutions de stations de ravitaillement en hydrogène, axée sur le secteur des transports. Nous disposons d'un portefeuille client en pleine croissance et d'un réseau de fournisseurs d'hydrogène de plus en plus vaste et sécurisé. Nous distribuons de manière fiable, efficace et sécurisée de l'hydrogène vert et à faible teneur en carbone de très haute qualité à travers le Royaume-Uni. Nous travaillons principalement sur des contrats à long terme avec des clients majeurs issus des secteurs industriels, du transport et du secteur public.

En développant notre réseau d'installations de ravitaillement en hydrogène, temporaires et fixes, accessibles, fiables et efficaces, le long des principaux itinéraires de transport au Royaume-Uni et en Irlande, et en augmentant notre propre flotte de distribution d'hydrogène, nous répondons à la demande existante, déjà importante et en forte croissance, d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène pour les poids lourds et les propriétaires/exploitants de flottes commerciales (bus, poids lourds, camions de collecte des ordures, véhicules utilitaires légers).

Nous disposons de connaissances, de données, de processus et de solutions propriétaires pour garantir les plus hauts niveaux de fiabilité, de sécurité et de taux d'utilisation, et avons réalisé avec succès et en toute sécurité plus de 1 500 événements de ravitaillement pour une gamme de clients majeurs et tous types de véhicules.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web : https://element-2.co.uk/

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 22 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 5 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure

[2] Source : Site internet d'Element 2