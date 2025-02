HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS EST NOMMÉE " KEY INNOVATOR " PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

Grenoble, le 4 février 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir été nommé « Key innovator » par le jury « Innovation Radar » de la Commission européenne, pour ses contributions significatives et décisives aux projets stratégiques RHeaDHy et H2REF-DEMO, financés par le programme Horizon Europe. Cette distinction, est une véritable reconnaissance de l'expertise technologique unique développée au sein de la société depuis de nombreuses années. Elle renforce sa position de leader européen sur le marché des infrastructures de ravitaillement en hydrogène avec des innovations qui visent à accélérer la pénétration de la mobilité hydrogène .

Le projet RHeaDHy vise à favoriser le développement de solutions de ravitaillement en hydrogène très performantes pour les véhicules lourds, notamment pour le transport de marchandises. L'innovation développée par HRS permettra de concevoir des stations avec un ravitaillement ultra rapide (100kg d'hydrogène en moins de 10 minutes, avec un débit jusqu'à 300g/s à 700 bar). Cette technologie permettra à HRS de se positionner comme un acteur clé sur le segment en forte croissance du transport de fret décarboné . L'augmentation attendue des investissements dans les infrastructures de transport durables en Europe offre des perspectives de croissance significatives, avec des contrats à forte valeur ajoutée pour l'installation, la maintenance et l'exploitation des stations.

Le projet H2REF-DEMO révolutionne l'approche du ravitaillement en hydrogène grâce à une solution de compression innovante couplée à une distribution directe (« direct filling »). Ce projet vise à multiplier par cinq la capacité de compression tout en augmentant les performances de remplissage. Ces innovations améliorent la compétitivité des solutions HRS en abaissant les coûts d'installation et d'exploitation des stations . Cela devrait se traduire par une hausse des volumes de ventes et des marges bénéficiaires, tout en ouvrant de nouveaux marchés à l'international, notamment dans les régions à forte densité urbaine.

Innovation Radar a par ailleurs attribué aux deux innovations portées par HRS le statut « Tech Ready », qui désigne l'ultime étape avant la préparation de la commercialisation de la technologie, et anticipe une demande significative du marché pour ces technologies.

En plaçant HRS parmi respectivement les 2 et 3 contributeurs clés des projets H2REF-DEMO et RHeaDHy (comprenant respectivement 8 et 9 acteurs), le jury « Innovation radar », a ainsi reconnu le rôle déterminant de la société au sein de ces deux projets structurants pour la filière hydrogène en Europe. Cette double désignation en tant que « key innovator » vient donc consacrer au niveau européen l'expertise technologique unique de HRS ainsi que sa capacité à proposer des solutions innovantes. Elle contribuera donc à renforcer l'avantage compétitif durable de HRS , qui démontre sa capacité à développer des innovations à fort potentiel de monétisation .

Cette double reconnaissance en tant que « Key innovator » est un important levier stratégique pour le développement de HRS , dans un marché européen de l'hydrogène toujours soutenu par des politiques publiques ambitieuses, en particulier au niveau du transport lourd et des infrastructures urbaines. HRS est ainsi parfaitement positionné pour capter les nombreuses opportunités commerciales sur le développement des infrastructures hydrogène.

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, déclare : « Nous sommes très heureux et fiers de recevoir ces distinctions, qui démontrent une fois de plus notre expertise technologique unique en Europe et notre engagement en faveur de la mobilité décarbonée par l'hydrogène. HRS s'affirme ainsi comme un acteur clé de l'innovation dans la filière hydrogène puisque ces récompenses interviennent après le développement au 1 er semestre 2024-2025 de nos deux nouvelles offres, le Filling Center et l' Export Trailer et l'annonce de notre partenariat stratégique avec Toyota Motor Europe et Engie pour développer la technologie Twin Mid Flow (TMF). Toutes ces solutions innovantes renforcent la confiance de nos partenaires et investisseurs, tout en consolidant notre leadership sur le marché de l'hydrogène. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-huit stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

À PROPOS DE H2REF-DEMO

Le projet H2REF-DEMO (Hydraulic compression for high capacity hydrogen refuelling station Demonstration) vise à développer et à augmenter d'un facteur 5 le concept de compression innovant développé dans H2REF [i] , afin de répondre aux applications de ravitaillement de véhicules de grande taille nécessitant la distribution d'hydrogène à des taux de centaines de kg/h.

Les membres du consortium : Faber Industrie Spa, Hydac Technology Gmbh, Université de Technologie de Compiègne, H2nova, Universita Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia

Le projet H2REF-DEMO a été financé par le Clean Hydrogen Partnership dans le cadre de l'accord de subvention n° 101101517, avec le soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne.

Informations publiques sur le projet H2-REF-DEMO

À PROPOS DE RHeaDHy

Le projet RHeaDHy (Refueling Heavy Duty with very High flow Hydrogen), financé par l'UE, vise à développer des stations de ravitaillement en hydrogène très performantes pour les véhicules lourds. Le projet se concentre sur la création et l'essai de nouveaux protocoles permettant de ravitailler les camions à hydrogène de 700 bars avec 100 kg d'hydrogène en 10 minutes.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'UE pour décarboner le transport de marchandises et soutenir le marché des camions à hydrogène en établissant un solide réseau de stations de ravitaillement.

Les membres du consortium : Engie, Zentrum Fur Brennstoffzellen-Technik Gmbh, Lauda, Faurecia, Alfa Laval Vicarb, Tescom Europe Gmbh, Emerson, Benkei.

Le projet RHeaDHy a été financé par le Clean Hydrogen Partnership dans le cadre de l'accord de subvention n° 101101443, avec le soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne.

Informations publiques sur le projet Horizon Europe RHeaDHy

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[i] https://passenger-v.h2ref.eu/