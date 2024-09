HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS ÉLARGIT SA BASE INSTALLÉE AVEC 7 NOUVELLES STATIONS HYDROGÈNE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL EN 3 MOIS

HRS ÉLARGIT SA BASE INSTALLÉE

AVEC 7 NOUVELLES STATIONS HYDROGÈNE

EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL EN 3 MOIS

5 AUTRES STATIONS À INSTALLER - SOIT 27 STATIONS

D'ICI À FIN 2024

Grenoble, le 9 septembre 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , continue d'étendre sa base installée avec l'installation de 7 nouvelles stations hydrogène en France et à l'étranger, dont la première HRS40 de grande capacité. Le parc installé par HRS atteint 22 stations de dernière génération dans le monde à fin septembre 2024, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché de la mobilité hydrogène.

Ce parc de station de 200 kg/jour et 1 tonne/jour, unique en Europe, d'une capacité de distribution totale de plus de 5 tonnes/jour, permet de répondre aux besoins actuels et futurs du marché de la mobilité décarbonée (voitures, véhicules utilitaires légers, bus, autocars, camions, bennes à ordures ménagères, chariots élévateurs…), grâce à son haut niveau de disponibilité.

HRS RENFORCE SA POSITION PARMI LES LEADERS EUROPÉENS AVEC UNE EXPANSION STRATÉGIQUE DE SES STATIONS HYDROGÈNE

HRS a installé 7 nouvelles stations en 3 mois, soit en moyenne une station toutes les 2 semaines. D'ici la fin de l'année 2024, HRS prévoit le déploiement de 5 nouvelles stations pour atteindre un parc de 27 stations de dernière génération au 31 décembre 2024. Les contrats de maintenance associés représentent des revenus récurrents pour HRS qui seront significatifs à moyen terme.

À ce jour, les stations en service ont permis de distribuer plus de 71,6 tonnes d'hydrogène et de ravitailler plus de 103 700 véhicules.

DE L'EUROPE À L'ARABIE SAOUDITE : HRS IMPLANTE 7 NOUVELLES STATIONS

Une première station 1 tonne/jour installée sur la zone d'essais de Champagnier

Sur son site industriel proche de Grenoble, HRS a installé la première station HRS40, avec une capacité de distribution d'une tonne par jour. Cette station, première de série, marque une étape importante dans le développement de stations de grande capacité conçues par HRS. Son intégration au sein du centre de tests HRS permet à l'entreprise de réaliser ses tests en conditions réelles au cœur de sa démarche d'innovation et d'amélioration continue pour installer dans les prochains semestres des stations jusqu'à 4 tonnes/jour.

Une première station installée hors d'Europe en Arabie Saoudite

HRS a procédé à l'installation de la station HRS14 au cours de l'été 2024, visant à ravitailler une flotte prévisionnelle de 20 bus et des véhicules légers. Cette première station vendue hors de l'Europe représente une réalisation majeure dans la stratégie de HRS dans son développement à l'international sur les zones à fort potentiel, en particulier au Moyen-Orient avec de nombreuses opportunités commerciales identifiées dans la région.

Une station transportable pour GCK pour les événements sportifs de l'été 2024

À Buc (Yvelines), en Île-de-France, une station modulable HRS14 (200 kg/jour) a été installée par HRS pour GCK Energy pour les événements sportifs de l'été 2024 à Paris. Cette version transportable a permis le ravitaillement de la flotte d'autocars rétrofités et de bus de B.E. Green, en partenariat avec Toyota Motor Corporation. Au total, ce sont près de 1 000 pleins qui ont été effectués sur la période estivale et plus de 3,2 tonnes d'hydrogène distribué.

Deux stations à Dunkerque (Nord-Pas-de-Calais) pour SPAC

À Dunkerque, HRS réalise une des plus importantes installations de stations de grande capacité en France, capables de délivrer jusqu'à 500 kg d'hydrogène par jour. Ce projet, intitulé SHYMED (Solution Hydrogène pour la Mobilité Électrique du Dunkerquois), est porté par Hynamics, la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Caisse des Dépôts et Consignations, avec SPAC (Groupe Colas) comme maître d'œuvre. Les 2 stations HRS alimenteront en hydrogène renouvelable jusqu'à dix bus, ainsi que les véhicules de collecte de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Deux nouvelles stations hydrogène spécifiques pour Plug Power en Espagne

Dans le cadre du partenariat qui lie les deux sociétés, HRS vient d'installer les 5 ème et 6 ème stations pour Plug Power sur des sites logistiques. Elles viennent alimenter en hydrogène des flottes de chariots élévateurs équipés de la solution de pile à combustible de Plug Power.

5 NOUVELLES STATIONS IMPLANTÉES AVANT FIN 2024

D'ici la fin de l'année 2024, HRS prévoit l'installation de 5 nouvelles stations dont 3 stations HRS40, avec une capacité de compression d'1 tonne/jour, les premières sur des sites clients, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur.

En effet, les équipes HRS installeront les stations HRS40 à Lyon Saint-Exupéry (69) et Malataverne (26) pour Hympulsion dans le cadre du projet Zero Emission Valley, et à Saint-Sulpice (81) pour Seven . Enfin, une station HRS14 sera installée pour Hympulsion à Aubenas (07) et une station à Lorient (56) pour HyGO (société constituée d'ENGIE Solutions et de la SEM 56 énergies). Cette dernière assurera le ravitaillement simultané d'une large flotte de 19 bus, une première en France.

Grâce à sa conception modulaire innovante, HRS continue de répondre rapidement aux besoins croissants de ses clients, participant activement à la transition énergétique par sa contribution à la création d'écosystèmes hydrogène.

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 22 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 5 tonnes/jour . Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

