HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : GCK choisit HRS pour accélérer le déploiement de ses solutions de recharge pour la mobilité hydrogène

GCK CHOISIT HRS POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT

DE SES SOLUTIONS DE RECHARGE POUR LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

Grenoble, le 2 février 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène annonce avoir reçu une commande ferme d'une station HRS14 [1] de ravitaillement en hydrogène, d'une capacité de 200 kg/jour, de la part de Flex'hy , l'une des 8 sociétés composant Green Corp Konnection , groupe industriel proposant des solutions technologiques pour accélérer la décarbonation des transports.

Créé en 2020, GCK s'appuie sur une approche à 360° combinant le développement de technologies innovantes, leur intégration dans les véhicules et l'alimentation en énergie propre : le groupe est ainsi présent sur toute la chaîne de valeur de l'énergie verte. GCK s'est notamment spécialisé dans le rétrofit de véhicules lourds et a présenté en octobre dernier le premier autocar rétrofité à l'hydrogène embraquant une pile à combustible française.

Eric Boudot, Directeur Général de GCK et Olivier Dhez, Directeur Général Délégué de HRS, au Salon Hyvolution

Dernière-née des sociétés qui composent le groupe GCK , Flex'hy est un distributeur agile d'hydrogène qui apporte une solution, n'importe où et n'importe quand. S'inscrivant comme un acteur de la structuration de la filière hydrogène, Flex'hy propose une gamme de stations de ravitaillement mobiles, avec ou sans production d'hydrogène embarquée, adaptée à une large plage d'utilisation pour favoriser l'amorçage des écosystèmes hydrogène.

HRS et GCK partagent une vision commune de la nécessité d'une transition de la mobilité lourde avec l'hydrogène vert comme solution à la décarbonation des transports. En effet, les poids lourds qui représentent seulement 2% du parc automobile pèsent plus de 22% des émissions de CO2 du secteur des transports français [2] . Le succès de cette transition passera par la massification des usages et la structuration d'écosystèmes d'hydrogène vert associant l'industrie et la mobilité.

Pour répondre à ces grands enjeux et préparer le déploiement massif de ses solutions, GCK a ainsi choisi HRS et sa gamme éprouvée de stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS assurera la conception, la fourniture, l'installation et la mise en service de cette station de ravitaillement hydrogène bi-pression, d'une capacité de 200 kg/jour.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS , déclare : « la transition énergétique du secteur des transports passera par des solution hydrogène destinées aux véhicules lourds, tant les avantages en matière notamment d'autonomie et de poids sont importants. Nous sommes donc très heureux d'avoir été choisis par GCK et Flex'hy pour déployer une station HRS dédiée aux véhicules lourds « hydrogène » qu'ils ont développés. »

Pour Éric Boudot, directeur général de GCK : « GCK et HRS partagent la même ambition de décarboner les transports. Connaissant le savoir-faire et l'expertise technique d'HRS, nous avons choisi de commander une station de ravitaillement hydrogène à HRS par le biais de notre société Flex'hy qui a vocation à être un distributeur d'hydrogène agile permettant d'initier des écosystèmes hydrogène. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

À PROPOS DE GCK ET DE FLEX'HY

Implanté en Savoie et dans le Puy-de-Dôme, Green Corp Konnection (GCK) est un groupe formé de sociétés industrielles proposant des solutions technologiques pour accélérer la décarbonation des transports grâce notamment à l'hydrogène. Le groupe est organisé autour de 3 pôles :

< >Un pôle Technologie & Industrie qui réunit nos sociétés consacrées au développement de technologies innovantes pour la mobilité de demain : batterie lithium-ion, moteur électrique, moteur à combustion hydrogène, pile à combustible.Un pôle Mobilité qui rassemble l'ensemble de nos activités dédiées à la préparation, la transformation et les essais de véhicules propres. Nous sommes notamment des experts reconnus dans le rétrofit électrique et hydrogène de tous types de véhicules : voitures, bateaux, autocars, bus, camions, dameuses, bennes à ordures ménagères, engins de chantiers.Un pôle Énergie dédiée à l'alimentation en énergie verte – nous sommes aujourd'hui capables de produire, stocker et distribuer de l'énergie verte partout dans le monde.Nous accompagnons les collectivités publiques et privées / ETI qui recherchent une solution de recharge pour une flotte captive de quelques unités ou un parc de véhicules plus important.Nous déployons des solutions de stockage massif d'hydrogène pour des besoins industriels ponctuels ou pérennes sur site.Nous proposons des solutions de ravitaillement en hydrogène pour vos engins ou véhicules spéciaux : matériel agricole ou de chantier, off-road, poids-lourds ou bateaux… Aucune limite au stockage agile !Nous intervenons avec nos solutions mobiles et agiles en complément des solutions des énergéticiens pour harmoniser la chaîne de production, distribution et consommation.

[1] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure

[2] Source : CITEPA, inventaire format Secten 2020).

