HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : DÉCALAGE DE LA PUBLICATION DES COMPTES SEMESTRIELS 2025-2026 AU 27 AVRIL 2026

Grenoble, le 21 avril 2026 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce le décalage de la publication de ses comptes semestriels 2025-2026, prévue initialement le 23 avril 2026, au 27 avril 2026 après bourse.

Ce décalage intervient à la demande des Commissaires aux comptes, qui ont souhaité disposer d'un délai complémentaire pour finaliser leurs travaux de revue des comptes en normes IFRS. Le Conseil d'administration de HRS se réunira le 27 avril 2026 afin d'arrêter les comptes semestriels de la Société.

Ce report, limité à quelques jours, s'inscrit exclusivement dans le cadre de la finalisation des travaux d'audit.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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