HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2025-2026 : 8,6 M EUR (+16%)

Dans un contexte de structuration progressive de la filière hydrogène et de cycles de décision allongés, HRS confirme la résilience de son activité et l'exécution rigoureuse de sa feuille de route industrielle et financière.

PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2025-2026 : 8,6 M€ (+16% PAR RAPPORT AU S1 2024-2025) ;

LE PLAN DE TRANSFORMATION « APOLLO » PRODUIT SES EFFETS : -30% DE BAISSE ATTENDUE EN ANNÉE PLEINE (SOIT 5 À 6 M€ D'ÉCONOMIES) ;

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE : RÉALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 8,5 M€ ET LANCEMENT D'UN PROJET DE CESSION-BAIL (SALE & LEASEBACK) SUR LE SITE INDUSTRIEL ;

Montée en puissance de la maintenance : revenus en hausse de +33% à 0,6 M€, validant la stratégie de revenus récurrents, avec un taux de disponibilité des stations supérieur à 95% ;

; Succès des tests de réception en usine ( Factory Acceptance Tests ) de la 1 ère station de très grande capacité HRS160 (4 tonnes/jour), dont l'installation est prévue au 1 er semestre 2026 ;

Portefeuille commercial au 31 décembre 2025 de 42 M€, dont 7,7 M€ de commandes fermes à reconnaître sur les stations hydrogène déjà en cours de production ;

Maintien de l'objectif de chiffre d'affaires 2025-2026 compris entre 25 M€ et 35 M€.

Grenoble, le 29 janvier 2026 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente son chiffre d'affaires semestriel 2025-2026 (période du 1 er juillet 2025 au 31 décembre 2025), arrêté ce jour par le Conseil d'administration.

En k€ - période du 1 er juillet 2025 au 31 décembre 2025

(non-auditée) S1 2024-2025 S1 2025-2026 IFRS IFRS Chiffre d'affaires 7 364 8 563 Dont Stations hydrogène & Maintenance 6 483 7 895 Stations hydrogène 6 032 7 295 Maintenance 451 600 Dont Tuyauterie industrielle et autres 856 667

La croissance du semestre est portée par l'activité Stations hydrogène (+22%) et la progression de la maintenance (+33%), conformément à la stratégie suivie par le Groupe.

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS, déclare :

« Dans une filière hydrogène caractérisée par une structuration progressive des usages, des infrastructures et des modèles économiques, HRS poursuit une trajectoire fondée sur la maîtrise technologique, la discipline financière et une vision industrielle de long terme.

Le premier semestre de l'exercice 2025-2026 illustre pleinement cette approche. Au-delà des indicateurs conjoncturels, le Groupe s'est attaché à renforcer ses fondamentaux à travers une augmentation de capital destinée à accélérer son déploiement à l'international, à soutenir ses efforts de R&D et, in fine, à consolider sa structure financière. Nous avons également agi pour transformer notre organisation afin d'adapter durablement notre structure de coûts à la réalité du marché. Déployé depuis 12 mois, le plan de transformation Apollo a en effet déjà permis de générer entre 5 et 6 M€ d'économies en année pleine. Ces économies structurantes améliorent la compétitivité de HRS et accélèrent l'atteinte du point d'équilibre, tout en préservant les compétences clés et la capacité d'exécution du Groupe.

Tout cela a été réalisé sans obérer notre capacité industrielle, qui s'appuie sur notre outil industriel moderne. Le succès des tests de réception en usine de notre 1ère station hydrogène de très grande capacité délivrant jusqu'à 4 tonnes par jour - une première en Europe - illustre notre maîtrise industrielle et confirme la pertinence de nos choix technologiques. Cela démontre notre capacité à accompagner l'évolution des usages vers des applications toujours plus intensives, tant dans la mobilité que dans les usages industriels, notamment dans la logistique.

En parallèle, nous poursuivons notre développement à l'international, où nous avons enregistré les commandes du semestre. L'ouverture récente de notre succursale à Dubaï renforce notre présence au Moyen-Orient, une région où les projets hydrogène sont nombreux et porteurs. Cette présence locale renforce notre proximité opérationnelle et commerciale avec les décideurs de la région et améliore notre capacité à capter des projets en phase de structuration.

Fort d'un parc installé de 31 stations de grande capacité, d'un socle croissant de revenus récurrents issus de la maintenance ainsi que d'un portefeuille commercial solide, HRS aborde la suite de l'exercice avec confiance, pleinement engagé dans sa mission de déploiement d'infrastructures hydrogène fiables, performantes et économiquement soutenables. Notre priorité demeure inchangée : exécuter avec rigueur, livrer des infrastructures fiables et convertir notre avance technologique en création de valeur durable. »

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2025-2026

Le chiffre d'affaires semestriel 2025-2026 ressort à 8,6 M€ , en croissance de +16% sur un an (7,4 M€ au S1 2024-2025).

Le chiffre d'affaires de l'activité « Stations hydrogène » ressort à 7,3 M €, en progression de +21% sur un an (6,0 M€ au S1 2024-2025), composé de la contribution à l'avancement des stations mises en production sur l'exercice et des nouvelles commandes :

2,6 M€ issus des nouvelles commandes de stations sur la période ;

4,7 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ;

Les revenus issus des contrats de maintenance atteignent 0,6 M€ , en hausse de +33% sur un an (0,5 M€ en 2024-2025). Cette progression confirme la montée en puissance d'un socle de revenus récurrents à bon niveau de marge, au fur et à mesure des mises en service de nouvelles stations.

L'activité historique de Tuyauterie industrielle contribue à hauteur de 0,7 M€ (0,9 M€ au S1 2024-2025), une évolution cohérente avec la stratégie de recentrage du Groupe sur les activités hydrogène à plus forte valeur ajoutée.

Développement de l'activité maintenance et revenus récurrents

L'activité de maintenance des stations est un axe stratégique majeur et un levier pour générer des revenus récurrents, appelés à croître au fur et à mesure de la mise en service de nouvelles stations .

À date, sur un parc installé de 31 stations , 13 contrats de maintenance ont d'ores et déjà été signés, couvrant 17 stations . 12 contrats supplémentaires sont en cours de finalisation ou à venir, avec les mises en service progressives des stations.

Cette dynamique inscrit l'activité maintenance dans une trajectoire de croissance progressive, reposant sur des revenus récurrents, prévisibles et peu cycliques , venant en complément des revenus issus de la vente et de l'installation des stations.

Enfin, le taux de disponibilité des stations supérieur à 95% constitue un facteur de différenciation majeur et un élément clé de satisfaction et de fidélisation des clients.

Dynamique commerciale du premier semestre

Le premier semestre a été marqué par un décalage entre l'intensité de l'activité commerciale du Groupe et la reconnaissance effective du chiffre d'affaires .

Plusieurs projets structurants, à un stade avancé et toujours actifs, n'ont pas été contractualisés dans le calendrier initialement prévu, en raison de processus de décision plus longs et de priorisations internes chez certains grands comptes. Ces décalages ne traduisent ni une remise en cause des projets, ni un affaiblissement de la demande .

HRS dispose aujourd'hui de la capacité industrielle et organisationnelle nécessaire pour convertir rapidement ces projets en chiffre d'affaires dès leur contractualisation.

Dans ce contexte, la performance du premier semestre ne reflète pas pleinement le niveau réel d'engagement commercial du Groupe. Ces décalages doivent être considérés comme conjoncturels et non structurels , et sont inhérents aux cycles de décision des grands acteurs industriels et institutionnels du secteur. Par ailleurs, certaines lettres d'intention (LOI) n'ont pas encore été transformées en commandes fermes à ce stade, sans remise en cause de la dynamique ni de la solidité des projets concernés. Enfin, le pipeline commercial est toujours très significatif, constitué de projets techniquement matures, économiquement structurés et toujours pleinement actifs.

RENFORCEMENT FINANCIER ET DISCIPLINE OPÉRATIONNELLE

Réalisation d'une augmentation de capital de 8,5 M€

HRS a annoncé le 12 décembre 2025 la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant brut de 8,5 M€, destinée à accélérer son déploiement international, notamment au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, et à renforcer ses efforts de R&D, en particulier dans l'intégration de technologies d'IA pour la maintenance prédictive et les solutions hydrogène de back-up énergétique pour datacenters .

L'opération a été suivie par son actionnaire majoritaire Holding HR à hauteur de 4,35 M€, ce qui constitue un signal fort de confiance dans la stratégie et les perspectives de HRS .

Plan de transformation Apollo

HRS poursuit la mise en œuvre de son plan de transformation et de rationalisation destiné à adapter l'organisation du Groupe à la réalité du marché. Ce plan de transformation stratégique "Apollo" , a pour objectif de renforcer durablement son efficacité opérationnelle, en réalisant entre 20 % et 30 % d'économies sur les coûts, tout en préservant l'agilité et l'engagement des équipes.

Les effectifs sont ainsi passés de 163 collaborateurs en juillet 2024 à 110 collaborateurs à ce jour, tout en préservant les compétences clés et la capacité d'exécution industrielle et commerciale.

Les actions engagées sur les 12 derniers mois permettront de réaliser entre 5 et 6 M€ d'économies en année pleine. Le plan Apollo entre désormais dans une phase de stabilisation et constitue un socle durable d'efficacité opérationnelle. L'ambition d'Apollo est claire : accroître la rentabilité des produits et accélérer l'atteinte du point d'équilibre du Groupe.

Projet de cession-bail du site industriel : reconnaissance de la valeur immobilière du site industriel de HRS

Parallèlement, HRS a initié un processus de cession-bail (« sale & lease back ») de son site industriel et de ses bureaux avec l'objectif de réaliser un arbitrage patrimonial favorable. Construit dans des conditions économiques optimales avant la hausse généralisée des coûts de construction, cet actif premium a bénéficié d'une forte appréciation foncière, estimée entre 30% et 40% par rapport à son coût de revient.

Cette opération, dont le mandat a été confié à un conseil immobilier spécialisé en vue d'une réalisation courant 2026, vise à libérer cette plus-value latente pour allouer les capitaux à la croissance du Groupe. Elle permettrait de renforcer significativement la trésorerie nette tout en sécurisant, via un bail de long terme concomitant, l'usage pérenne de cet outil industriel stratégique.

FAITS MARQUANTS DU S1 2025/2026

Installation de 2 nouvelles stations en France :

1 station HRS14 (300 kg/jour) à Saint-Égrève (Isère) ;

1 station HRS14 (300 kg/jour) pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois (Tarn).

HRS disposait au 31 décembre 2025 d'une des bases installées les plus importantes d'Europe avec 31 stations opérationnelles de grande capacité .

Ces mises en service illustrent la capacité de HRS à déployer des stations de grande capacité dans les délais attendus et à renforcer progressivement son parc installé, socle de développement de l'activité maintenance.

Prise de commande à l'international pour un montant de 3,4 M€ :

Commande d'Element 2 pour une station HRS14 en Écosse

Après une 1 ère commande en 2024 pour l'aéroport de Teesside, Element 2, leader britannique de la recharge en hydrogène, a renouvelé sa confiance en HRS en commandant une nouvelle station mobile HRS14. Cette commande confirme le positionnement de HRS sur la mobilité lourde et la capacité du Groupe à déployer des solutions fiables et performantes sur les marchés européens.

Commande d'un acteur majeur pour une station HRS14

HRS a reçu une nouvelle commande d'un acteur majeur pour la fourniture et l'installation d'une station hydrogène d'une capacité de 300 kg/jour (HRS14). Cette station HRS14 bi-pression sera installée d'ici au 2 ème trimestre 2026 et ravitaillera en back-to-back tous types de véhicules hydrogène lourds et légers à 700 bar et 350 bar grâce à 2 bornes de distribution. Ce nouveau projet illustre également la rapidité d'exécution de HRS , capable de déployer en quelques mois à travers l'Europe des solutions de grande capacité fiables et performantes. Ce contrat illustre la capacité de HRS à répondre à des besoins multi-usages (350/700 bar) et à sécuriser des projets complets intégrant fourniture, installation et mise en service.

Développements commerciaux internationaux au Moyen-Orient

Dans le cadre de sa stratégie de développement international, HRS a ouvert à l'automne 2025 une succursale à Dubaï (Émirats Arabes Unis) afin de renforcer sa présence commerciale et opérationnelle dans une région à fort potentiel pour la mobilité hydrogène.

Alors que les investissements dans l'hydrogène bas carbone s'accélèrent sur place, HRS renforce sa proximité avec les décideurs, investisseurs et opérateurs de la filière hydrogène du Moyen-Orient. Cette présence locale améliore la capacité de HRS à accompagner des projets en phase de structuration et à se positionner au plus près des donneurs d'ordre régionaux. Des projets et discussions en cours notamment aux Émirats arabes unis , à Abou Dhabi , à Oman , à Dubaï , et en Arabie saoudite (notamment à Djeddah ).

Validation industrielle et installation à venir de la station HRS160 (4 tonnes/jour) en Europe sur le 1 er semestre 2026

Sur le plan industriel, le semestre a été marqué par une avancée majeure sur la station hydrogène de très grande capacité (4 tonnes/jour), dédiée au transport public, dont la commande avait été annoncée en février 2025.

Elle a passé avec succès les tests de réception en usine ( Factory Acceptance Test – FAT), effectués sur le site industriel de HRS en présence du client. Cette étape clé valide la performance, la fiabilité et la conformité de l'installation. La station concernée est destinée à être installée chez le client d'ici la fin du 1 er semestre 2026, conformément au planning industriel et confirme la capacité de HRS à livrer dans les délais prévus un équipement qui constitue une première en Europe.

Cette validation industrielle positionne HRS sur le segment des infrastructures hydrogène ultra-haute capacité et ouvre des perspectives commerciales auprès d'opérateurs de transport public, de logistique lourde et d'usages industriels intensifs .

Elle constitue également une étape structurante vers l'industrialisation progressive de solutions très grande capacité au sein de la gamme HRS .

DYNAMIQUE DES MARCHÉS HYDROGÈNE

Activités complémentaires : filling centers et export trailers

L'industrie représente un relais de croissance majeur pour HRS . Dans cette optique, HRS poursuit ses activités liées aux filling centers et aux solutions d'export par trailers. Ces solutions s'adressent aussi bien aux besoins industriels qu'au marché de la mobilité, et sont déployées dans l'ensemble des zones géographiques couvertes par le Groupe.

Ces activités constituent un véritable relais de croissance, permettant d'adresser des configurations de ravitaillement et de distribution d'hydrogène complémentaires aux stations fixes. Elles offrent à HRS une flexibilité opérationnelle et commerciale accrue, et représentent un avantage différenciant, dans un contexte de marché où l'ensemble des acteurs ne disposent pas nécessairement de ce type de solutions intégrées.

Ces solutions renforcent la proposition de valeur de HRS en couvrant des cas d'usage complémentaires, et contribuent à élargir le marché adressable du Groupe, tant pour la mobilité que pour l'industrie

Logistique et applications industrielles

HRS constate une demande de marché en émergence dans le segment de la logistique et des applications industrielles, notamment pour des usages de type chariots élévateurs (forklifts). Ces applications, caractérisées par des cycles d'utilisation intensifs et des besoins élevés en disponibilité, constituent un cas d'usage pertinent pour les solutions de ravitaillement hydrogène.

Cette dynamique est observée dans l'ensemble des zones géographiques adressées par le Groupe, et s'inscrit dans une tendance globale de décarbonation et d'électrification des activités logistiques et industrielles.

Ces usages intensifs, fortement orientés vers la disponibilité opérationnelle, constituent un terrain particulièrement favorable à la différenciation de HRS , notamment grâce à son parc installé et à son offre de maintenance.

Gouvernance France Hydrogène

Enfin, HRS observe une évolution positive de l'écosystème hydrogène, caractérisée par une structuration accrue des acteurs autour de projets collectifs visant à mutualiser les efforts, sécuriser les engagements d'off-take et accélérer le déploiement des infrastructures.

Dans ce contexte, le changement récent de gouvernance au sein de France Hydrogène, avec l'élection de Nicolas Brahy à la présidence, s'inscrit dans une dynamique favorable, marquée par un dialogue renforcé avec les institutionnels et les financeurs.

La structuration de l'écosystème contribue à améliorer la lisibilité des projets, à sécuriser les trajectoires de déploiement et à accélérer la maturation des modèles économiques.

INNOVATIONS ET RETOUR SUR LA PRÉSENCE AU SALON HYVOLUTION

HRS poursuit ses travaux de diversification technologique et applicative, notamment à travers le développement de solutions de back-up center hydrogène, destinées à répondre aux besoins croissants de sécurisation énergétique des infrastructures critiques.

Ces solutions, actuellement en cours de développement, font l'objet d'études techniques et d'ingénierie approfondies, avec un objectif de mise sur le marché envisagé début 2027, sous réserve de la poursuite des phases de qualification et de validation.

Ces développements s'inscrivent dans une logique de diversification maîtrisée, visant à adresser des besoins énergétiques critiques à forte valeur ajoutée, en cohérence avec les compétences industrielles et technologiques de HRS .

Présence de HRS au salon Hyvolution à Paris

Lors du salon Hyvolution , évènement incontournable de la filière qui s'est tenu à Paris du 27 au 29 janvier 2026, HRS a annoncé une avancée majeure dans le partenariat stratégique engagé avec Toyota Motor Europe et ENGIE pour le développement de la technologie de ravitaillement hydrogène de nouvelle génération Mid Flow Twin (MFT) , qui répond aux besoins croissants de ravitaillement haute capacité pour les usages intensifs.

En collaboration avec ses partenaires, HRS a annoncé qu'il est parvenu à intégrer les composants MFT au sein d'une borne de distribution RHeaDHy , une réalisation essentielle qui constitue une étape clé vers l'industrialisation de cette solution innovante. Ce système MFT est prêt à être testé, grâce aux composants de nouvelle génération développés dans le cadre du projet européen RHeaDHy, qui vise un débit élevé (300 g/s à 700 bars) pour les véhicules lourds.

Le succès obtenu lors de cette phase d'intégration de la technologie permet désormais de lancer prochainement une nouvelle campagne de tests de qualifications des composants et de leur intégration sur la zone d'essais HRS de Champagnier (Isère) afin de poursuivre le programme de développement.

Enfin, dans un contexte de forte mobilisation de l'écosystème hydrogène, les principaux acteurs et porteurs de projets de la mobilité lourde étaient présents et ont confirmé à la fois leur intérêt et le calendrier de déploiement de leurs projets . Cette dynamique confirme la pertinence du positionnement et des orientations de HRS .

PERSPECTIVES 2025-2026

Au 31 décembre 2025, le portefeuille commercial atteint 42 M€. Il se compose :

De commandes fermes et déjà en production , pour 7,7 M€ de chiffre d'affaires restant à reconnaître en fonction de l'avancement des projets ;

, pour 7,7 M€ de chiffre d'affaires restant à reconnaître en fonction de l'avancement des projets ; De commandes à recevoir , pour 34,3 M€, via des lettres d'intention et des accords-cadres avec des partenaires stratégiques qui ont choisi HRS pour structurer leurs projets hydrogène (PlugPower, HYmpulsion, ENGIE et SEVEN).

Sur l'exercice 2025-2026, HRS maintient son objectif de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 25 et 35 M€, avec un EBITDA à l'équilibre en milieu de la fourchette. HRS précise qu'il s'appuie sur un niveau important de stock (9,5 M€ au 30/06/2025), qui pourra être rapidement converti en chiffre d'affaires dès réception de nouvelles commandes.

Avec la finalisation de ses principaux investissements industriels et au regard des perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026, HRS estime disposer des ressources nécessaires pour financer ses activités sur les 12 prochains mois. Après adaptation de sa structure de coûts et renforcement de sa situation financière, HRS estime être pleinement positionné pour bénéficier de la reprise progressive du marché.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats semestriels de l'exercice 2025/2026, le 23 avril 2026.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

