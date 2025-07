HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2024-2025

FORTE DYNAMIQUE DE LA PRISE DE COMMANDES DE STATIONS HYDROGÈNE À 24,3 M€ AVEC UNE NETTE ACCÉLÉRATION À L'INTERNATIONAL (67% DU TOTAL)

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL BRUT [1] 2024-2025 DE 26,0 M€ (30,9 M€ EN 2023-2024)

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2024-2025 AJUSTÉ SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS [2] À 11,3 M€, APRÈS ANNULATIONS DE COMMANDES ET DÉPRIORISATIONS

ANNÉE RECORD D'INSTALLATIONS (+11 SUR L'EXERCICE), LE PARC COMPTE DÉSORMAIS 30 STATIONS HYDROGÈNE DE GRANDE CAPACITÉ DÉPLOYÉES À FIN JUILLET 2025

TRÉSORERIE DISPONIBLE [3] DE 6,1 M€ AU 30 JUIN 2025

DÉPLOIEMENT DU PLAN APOLLO : PRIORITÉ AUX MESURES DE MAÎTRISE DES COÛTS

Revenus de maintenance en forte progression (+56%), avec un taux de disponibilité des stations supérieur à 95 % ;

; Carnet de commandes au 30 juillet 2025 de 47,2 M€, dont 11,4 M€ à reconnaître sur les stations hydrogène déjà en cours de production ;

dont à reconnaître sur les stations hydrogène déjà en cours de production ; Objectif de chiffre d'affaires annuel 2025-2026 en IFRS compris entre 25 M€ et 35 M€.

Grenoble, le 30 juillet 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente son chiffre d'affaires annuel 2024-2025 (période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025), arrêté ce jour par le Conseil d'administration.

Le chiffre d'affaires brut s'élève à 26,0 M€. Après prise en compte des annulations de commandes et dépriorisations, le chiffre d'affaires IFRS ressort à 11,3 M€. Les ajustements sont liés à : l'annulation de commandes en raison des difficultés économiques de trois clients pour un montant total de 11,2 M€ ;

la dépriorisation volontaire de commandes non stratégiques à hauteur de 3,5 M€. Ces ajustements, significatifs sur le plan comptable, n'ont pas eu d'impact opérationnel négatif sur HRS . Les stations sont la pleine propriété de l'entreprise et ont été soit réintégrées aux stocks, soit réaffectées à de nouvelles commandes fermes intervenues au cours de l'exercice. Cette gestion pragmatique a permis de préserver la valeur industrielle des équipements tout en optimisant l'allocation des ressources.

En k€ - période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025 (non-auditée) 2023-2024 2024-2025 Var. CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT 1 30 880 26 045 -16% Dont Stations hydrogène 27 471 23 445 -15% Dont Maintenance Stations hydrogène 531 828 +56% Dont Tuyauterie industrielle et autres 2 878 1 772 -38% AJUSTEMENTS IFRS -6 100 -14 766 Dont annulations pHYnix (2024) -2 100 - - Dont annulations Hype/GCK/Hopium - -11 223 - Dont dépriorisations -4 000 -3 543 - CHIFFRE D'AFFAIRES IFRS 2 24 780 11 278 -54%

En k€ - période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025 (non-auditée) 2023-2024 2024-2025 IFRS IFRS 2 Chiffre d'affaires 24 780 11 278 Dont Stations hydrogène & Maintenance 21 902 9 506 Stations hydrogène 21 371 8 678 Maintenance 531 828 Dont Tuyauterie industrielle et autres 2 878 1 772

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS, déclare :

« Le marché de l'hydrogène entre dans une nouvelle phase de maturité, marquée par un assainissement et une consolidation autour des acteurs les plus fiables et technologiquement les plus avancés. Dans ce contexte exigeant, HRS confirme sa solidité et son rôle central dans le déploiement d'une mobilité hydrogène durable en Europe et au-delà.

En 2024-2025, dans un environnement complexe et avec l'impact comptable de commandes non honorées par des clients, nous avons su préserver l'essentiel : la confiance de nos partenaires, la performance démontrée de nos stations, et une dynamique commerciale solide, notamment à l'international. Nos fondations industrielles, notre capacité d'innovation et la fiabilité de nos équipements sont aujourd'hui reconnues sur plusieurs zones géographiques.

Nous avons enregistré 10 nouvelles commandes cette année, dont une première pour notre station HRS160, à très grande capacité (4 tonnes/jour), destinée à ravitailler la plus importante flotte de transport public hydrogène en Europe. Ce projet illustre parfaitement notre ambition : accompagner la montée en puissance des usages intensifs, avec des solutions robustes, efficientes et prêtes à l'échelle industrielle. Pour anticiper les décisions d'investissement et sécuriser notre carnet de commandes, nous avons mis en place la signature systématique de lettres d'intention (LOI) avec nos clients, gage de visibilité et de partenariat à long terme.

Même si les délais de réponse de nos clients restent longs, reflet de cycles d'engagement encore complexes sur certains projets, nous constatons une structuration progressive du marché. Le premier semestre de notre exercice fiscal correspond généralement à la concrétisation des commandes, bien que des variations puissent survenir en fonction des appels d'offres et des calendriers budgétaires propres à chaque client. Cette tendance nous permet d'optimiser notre planification industrielle et de renforcer notre réactivité.

Le contexte réglementaire, notamment le règlement AFIR , qui impose l'installation d'au moins une station de 1 tonne/jour tous les 200 km sur les grands axes routiers européens, constitue un levier structurant. Il garantit un flux de demande régulier et croissant , porté à la fois par nos clients historiques et de nouveaux acteurs entrant dans l'hydrogène.

Nous avons également poursuivi notre déploiement international avec des stations désormais opérationnelles au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en Arabie Saoudite. Cette internationalisation maîtrisée renforce notre résilience et notre ancrage européen, tout en ouvrant des perspectives de croissance durables.

Enfin, avec le plan Apollo lancé début 2025, HRS adapte son organisation à l'évolution du marché et ses nouvelles exigences. Ce plan vise une réduction ciblée de 20 à 30% des coûts fixes, la digitalisation des processus internes ainsi qu'un renforcement de l'agilité commerciale. Il s'accompagne également d'un travail sur l'amélioration de la marge produit, levier essentiel pour atteindre plus rapidement notre point mort, sans compromettre notre capacité industrielle ni notre excellence technique.

Notre cap est clair. HRS est prêt pour tenir un rôle de premier plan dans l'émergence d'une filière hydrogène compétitive en Europe. Nos nouvelles offres – Export Trailer et Filling Center – s'inscrivent pleinement dans cette logique, en apportant des réponses concrètes aux enjeux de décarbonation des mobilités lourdes et des usages industriels. L'avenir de l'hydrogène se construit aujourd'hui, et HRS est au rendez-vous, avec l'ambition de créer de la valeur pour tous. »

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2024-2025

Le chiffre d'affaires « brut 1 » 2024-2025 ressort à 26,0 M€ (30,9 M€ en 2023-2024). Le chiffre d'affaires « Stations hydrogène » brut sur l'exercice 2024-2025 atteint 24,2 M€, composé de la contribution à l'avancement des stations mises en production sur l'exercice, des nouvelles commandes et des contrats de maintenance. Il se répartit de la manière suivante :

17,6 M€ issus des nouvelles commandes de stations sur la période ;

issus des nouvelles commandes de stations sur la période ; 5,8 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ;

issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ; 0,8 M€ issus des contrats de maintenance (vs 0,5 M€ en 2023-2024, en hausse de 56%), provenant de 14 contrats signés à ce jour. HRS précise que 11 contrats supplémentaires sont à ce jour en cours de signature.

Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité « Tuyauterie industrielle » atteint 1,8 M€.

Comme annoncé [4] , HRS a procédé à l'annulation comptable du chiffre d'affaires des commandes initialement passées par Hype. Les stations concernées par le litige étant restées la propriété de HRS et toujours présentes sur site, elles ont été en partie réintégrées dans les stocks et en partie réaffectées à de nouvelles commandes enregistrées au cours de l'exercice.

Cette situation, contraignante à court terme, a cependant permis de réévaluer l'approche commerciale de la société. Afin de préserver sa trésorerie et d'optimiser l'utilisation de ses ressources, HRS a fait le choix de recentrer ses priorités sur les projets disposant d'un calendrier d'installation confirmé et d'une capacité de paiement avérée. Cette approche sélective permet de limiter les achats de composants non nécessaires à court terme et de garantir une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement.

En conséquence, le chiffre d'affaires IFRS ressort à 11,3 M€, incluant :

-9,0 M€ d'impact à la suite de l'annulation des commandes Hype portant sur 12 stations ;

-2,3 M€ d'impact à la suite de l'annulation ferme de commandes portant sur 2 stations HRS14 (pour GCK et Hopium), qui ont été finalement réaffectées à de nouveaux clients ;

-3,5 M€ d'impact lié aux commandes dépriorisées de pHYnix.

HRS RENFORCE SON LEADERSHIP EUROPÉEN AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Installation et mise en service de 11 stations en France et à l'international

Durant l'exercice 2024/2025, HRS a mis en service 11 nouvelles stations en France et à l'international, réparties de la manière suivante :

4 stations HRS40 [5] , installées en France simultanément :

2 pour HYmpulsion à Malataverne et à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ;

1 pour Seven à Saint-Sulpice ;

1 sur le site de HRS à Champagnier.

1 station HRS28 [6] installée à Vénissieux pour HYmpulsion ;

[6] installée à Vénissieux pour HYmpulsion ; 6 stations HRS14 [7] , dont

2 pour Hynamics à Dunkerque pour SPAC dans le cadre du projet SHYMED ;

1 pour HYmpulsion à Aubenas ;

1 pour HyGo à Lorient ;

1 pour HyChem à Póvoa de Santa Iria (Portugal) ;

1 pour ENOWA à Neom (Arabie Saoudite).

HRS disposait au 30 juin 2025 d'une des bases installées les plus importantes d'Europe avec 29 stations opérationnelles de grande capacité .

Une progression constante du nombre de stations installées année après année

L'exercice 2024–2025 est une année record avec 11 nouvelles installations , portant le cumul à 29 stations au 30 juin 2025, soit une augmentation de +61,1% par rapport à 2023–2024. Depuis l'exercice 2021–2022, le nombre total de stations installées a ainsi été multiplié par près de 6, en passant de 5 à 29.

Exercice fiscal Stations installées Progression 2021-2022 5 - 2022-2023 9 +4 2023-2024 18 +9 2024-2025 29 +11

La progression constante du nombre de stations installées d'un exercice à l'autre témoigne de la demande croissante des grands acteurs de l'énergie et de l'industrie pour les équipements de distribution d'hydrogène et démontre la montée en puissance continue de la capacité d'installation des stations par les équipes de HRS .

Une disponibilité de stations supérieure à 95% et plus de 166 tonnes d'hydrogène distribuées

Les stations HRS affichent une fiabilité remarquable, avec une disponibilité supérieure à 95 % , maintenance incluse. Cette performance a permis aux stations HRS de dépasser le cap des 166 tonnes d'hydrogène délivrées en Europe et des 191 000 véhicules ravitaillés depuis 2022.

Elles se distinguent par leur modularité, avec des capacités allant de 200 kg/jour à 4 tonnes/jour et de pistolets bi-pression à 350 et 700 bars, ce qui permet leur adaptation à tous types de véhicules.

HRS renforce ainsi son positionnement d'acteur de référence dans la maîtrise technologique de ces installations complexes et conforte son leadership européen du ravitaillement hydrogène, engagé aux côtés des collectivités, des entreprises et des citoyens afin de favoriser une mobilité zéro émission.

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À L'INTERNATIONAL

HRS a poursuivi en parallèle son développement commercial en France et à l'international, au sein de territoires pionniers dans le développement de la mobilité hydrogène et susceptibles de constituer autant de relais de croissance pour le pipeline commercial.

Prises de commandes de 24,3 M€ sur l'année 2024/2025

HRS a reçu des commandes pour 10 nouvelles stations, illustrant la confiance qui lui est accordée par des acteurs stratégiques :

1 station HRS14 en Italie par un acteur industriel, qui sera mise en service fin 2025 ;

par un acteur industriel, qui sera mise en service fin 2025 ; 1 station HRS14 au Royaume-Uni par Element 2, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de son réseau national de stations pour favoriser une mobilité zéro émission ;

par Element 2, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de son réseau national de stations pour favoriser une mobilité zéro émission ; 1 station HRS14 au Portugal par HyChem, installée début 2025. Elle s'inscrit dans le plan du Portugal visant à installer 100 stations d'ici 2030.

par HyChem, installée début 2025. Elle s'inscrit dans le plan du Portugal visant à installer 100 stations d'ici 2030. 1 station HRS14 pour la Communauté d'agglomération de l'Albigeois , pour « Albility Lab », centre européen dédié aux mobilités décarbonées.

, pour « Albility Lab », centre européen dédié aux mobilités décarbonées. 4 stations HRS14 pour HYmpulsion dans la région Auvergne-Rhône-Alpes , dans le cadre du projet « Zero Emission Valley ». Ces quatre stations, équivalentes à deux stations HRS28 en termes de capacité, portent à 8 le nombre total de stations commandées par HYmpulsion auprès de HRS dans le cadre de ce projet structurant.

, dans le cadre du projet « Zero Emission Valley ». Ces quatre stations, équivalentes à deux stations HRS28 en termes de capacité, portent à 8 le nombre total de stations commandées par HYmpulsion auprès de dans le cadre de ce projet structurant. 1 station HRS14 pour ALLDIS-NERIUS en Guyane , destinée au Centre Spatial de Kourou. Cette station alimentera la mobilité lourde du site ainsi que des générateurs électriques à partir d'hydrogène vert. Il s'agit de la 1 ère implantation de HRS en Outre-mer.

, destinée au Centre Spatial de Kourou. Cette station alimentera la mobilité lourde du site ainsi que des générateurs électriques à partir d'hydrogène vert. Il s'agit de la 1 implantation de en Outre-mer. 1 station de HRS160 (4 tonnes H 2 /jour) dédiée au transport public en Europe : HRS a été sélectionnée par un acteur majeur de la transition énergétique pour construire une station hydrogène capable de distribuer jusqu'à 4 tonnes par jour — une première en Europe. Implantée dans un grand centre urbain et prévue pour être opérationnelle début 2026, cette station alimentera en continu le transport public grâce à six terminaux de distribution. HRS a été retenue pour son expertise et sa capacité d'innovation, renforçant sa position de leader dans les infrastructures pour la mobilité hydrogène lourde en Europe.

Premiers pas aux É tats-Unis

HRS a créé au premier semestre sa filiale américaine, nommée HRS USA Inc . Cette initiative est soutenue par la Garantie de Projets à l'international de Bpifrance et constitue une avancée dans la stratégie d'expansion globale de HRS .

UNE OFFRE ENRICHIE POUR ADRESSER DES MARCHÉS COMPLÉMENTAIRES À FORT POTENTIEL, NOTAMMENT DANS L'INDUSTRIE

Au 1 er semestre 2024, HRS a lancé deux nouveaux produits stratégiques :

Le Filling Center , une solution modulaire de remplissage pour sites industriels ;

, une solution modulaire de remplissage pour sites industriels ; L' Export Trailer , une option de ravitaillement d'hydrogène pour zones isolées.

Ces innovations répondent aux besoins croissants de la mobilité hydrogène et de l'industrie, renforçant la position de HRS comme acteur clé de la décarbonation et de l'innovation dans la filière.

L'industrie représente un relais de croissance majeur pour HRS. Les projets identifiés sur lesquels HRS est déjà positionné à travers des offres remises à des prospects en Europe et Moyen-Orient représentent 10% du pipeline commercial global.

Enfin, HRS a également reçu au 1 er trimestre 2025, dans le cadre du projet RHeaDHy, développé par un consortium européen, les pièces prototypes qui composeront la future station. Pour rappel, ce projet vise à multiplier par 5 le débit de remplissage d'hydrogène et permettre le ravitaillement des camions H 2 en seulement 10 minutes.

AUTRES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2024/2025

Partenariat avec Toyota Motor Europe et ENGIE afin de révolutionner les infrastructures de ravitaillement en hydrogène

Le 28 janvier 2025, HRS a annoncé un partenariat avec Toyota Motor Europe et ENGIE pour développer la technologie Twin Mid Flow (TMF). Cette station innovante à double buse permet de ravitailler rapidement véhicules lourds (en moins de 10 minutes) et légers (en moins de 5 minutes), tout en réduisant les coûts d'installation. Conforme au règlement européen AFIR, elle peut délivrer jusqu'à 1 tonne d'hydrogène par jour à double pression (350 et 700 bar). Les premiers tests auront lieu fin 2025 à Champagnier. Ce projet, soutenu par l'UE dans le cadre de RHeaDHy, renforce la position de HRS comme leader des infrastructures hydrogène performantes et modulaires.

Publication de la nouvelle stratégie hydrogène par le gouvernement français

La nouvelle Stratégie Nationale Hydrogène (SNH II) a été présentée mi-avril 2025 par le gouvernement français. Celle-ci confirme l'ambition de la France de devenir un leader européen sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, en misant notamment sur la mobilité lourde décarbonée comme levier de souveraineté énergétique.

La SNH II prévoit la création de hubs hydrogène et le déploiement d'une centaine de stations à haute capacité d'ici 2030, en ligne avec le règlement européen AFIR..

Point sur le client pHYnix

HRS a communiqué le 11 mars 2025 sur l'évolution de la situation pour son client pHYnix, placé en redressement judiciaire le 6 mars 2025. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 26 juin 2025 et suit son cours.

Les stations concernées sont restées la pleine propriété de HRS et sont toujours dans le centre de production. HRS a d'ores et déjà pris les dispositions nécessaires pour en sécuriser les conséquences industrielles et commerciales.

LANCEMENT DU PLAN APOLLO POUR ADAPTER LES COÛTS AU CONTEXTE DU MARCHÉ HYDROGÈNE

Dans un contexte de consolidation du secteur et d'allongement des processus de décision, HRS a lancé son plan de transformation stratégique "Apollo" , avec pour objectif de renforcer durablement son efficacité opérationnelle. L'ambition du projet est de réaliser entre 20 % et 30 % d'économies sur les coûts, tout en préservant l'agilité et l'engagement des équipes. Il a également pour ambition d'accroître la rentabilité des produits et d'accélérer l'atteinte du point d'équilibre du Groupe.

Les premières actions engagées ont déjà permis d'identifier entre 3 et 6 M€ d'économies potentielles, à travers une revue ciblée des coûts et des processus internes.

Piloté par Fabrice Clémençon, récemment nommé Chief Transformation Officer (CTO), Apollo repose sur une démarche structurée et progressive, conçue pour optimiser les ressources sans compromettre l'agilité, la capacité d'innovation ni l'engagement des équipes. Les leviers mobilisés couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur.

L'ambition d'Apollo est claire : améliorer durablement la marge brute du Groupe afin de rendre le modèle économique plus résilient et compétitif.

Apollo prépare ainsi HRS à absorber les pics d'activité du marché, à accompagner son développement international , et à renforcer son excellence opérationnelle, son outil industriel et sa capacité d'innovation.

PERSPECTIVES 2025-2026

Au 30 juillet 2025, le carnet de commandes atteint 47,2 M€, dont 11,4 M€ à reconnaître sur les stations hydrogène déjà en cours de production, en incluant la commande stratégique en Europe reçue en février 2025 , mais en excluant toutes les stations commandées par pHynix compte tenu des perspectives de la société.

Sur la base d'hypothèses conservatrices, HRS vise un chiffre d'affaires sur l'exercice 2025-2026 en normes IFRS compris entre 25 et 35 M€, comprenant :

Le chiffre d'affaires à reconnaître sur les stations d'ores-et-déjà en production et disposant d'un calendrier d'installation ferme ;

Le chiffre d'affaires à reconnaitre sur les stations figurant dans le carnet de commandes qui vont entrer en production et une estimation très conservatrice du chiffre d'affaires issu d'une partie des projets actuellement en phase de négociations avancées.

L'équilibre de l'EBITDA se situe au milieu de la fourchette, en bénéficiant des effets du plan Apollo.

Enfin, HRS pourra s'appuyer sur son expertise désormais reconnue à travers l'Europe afin de se positionner sur des projets ambitieux au service de la décarbonation des mobilités.

Au 30 juin 2025, HRS affiche une trésorerie disponible 3 de 6,1 M€, contre 5,2 M€ au 30 juin 2024. Ce niveau de trésorerie tient compte du remboursement de 3 M€ effectué à Hype, conformément au protocole d'accord publié le 11 juin 2025. Avec la finalisation de ses principaux investissements industriels et au regard des perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026, HRS estime disposer des ressources nécessaires pour financer ses activités sur les 12 prochains mois. Cette trajectoire est notamment soutenue par les premières économies générées dans le cadre du plan de transformation Apollo, qui vise une amélioration durable de l'efficacité opérationnelle.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats annuels de l'exercice 2024/2025, le 16 octobre 2025.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Chiffre d'affaires avant correction de l'avancement sur des stations dépriorisées et annulées.

[2] Comptes non-audités.

[3] Trésorerie disponible sur les comptes bancaires de l'entreprise, hors valeur des instruments financiers (actions détenues et intérêts capitalisés).

[4] Voir le communiqué de presse du 11 juin 2025 .

[5] Dénomination commerciale de la station de 1 tonne/jour ou jusqu'à 40 kg/heure.

[6] Dénomination commerciale de la station de 500 à 600 kg par jour ou jusqu'à 28kg/heure.

[7] Dénomination commerciale de la station de 200 kg par jour ou jusqu'à 14kg/heure.