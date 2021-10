HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Acquisition de AEI : Intégration du fournisseur stratégique des systèmes automatisés des stations HRS

ACQUISITION DE AEI :

INTÉGRATION DU FOURNISSEUR STRATÉGIQUE DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS DES STATIONS HRS

Grenoble, le 26 octobre 2021 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce l'acquisition ce jour de AEI - Automatisme et Électricité Industrielle- spécialiste de l'automatisme, de l'électricité et du monitoring et partenaire historique de HRS qui en est l'unique client dans le domaine de l'hydrogène.

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie qu'a HRS de maîtriser sa chaîne de valeur en acquérant des expertises complémentaires à forte valeur ajoutée, afin d'internaliser et continuer à développer les fonctions clés de ses stations pour renforcer son avantage compétitif et ainsi proposer à ses clients des solutions de mobilité hydrogène toujours plus novatrices et efficientes.

AEI, équipementier des automatismes des stations depuis 2015, a en effet conçu, en partenariat avec les équipes R&D de HRS, un système automatisé sur mesure de dernière génération, véritable « cerveau informatisé » permettant le pilotage et le fonctionnement en toute sécurité des stations de HRS. Cette solution gère notamment l'ensemble de la cybersécurité et permet une analyse à distance des installations.

Crée en 1988, AEI, entreprise basée à côté de Grenoble, emploie aujourd'hui 17 salariés, principalement des ingénieurs, qui seront intégrés sur le nouveau site de Champagnier de HRS dès sa réception finale en 2023. AEI a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,8 M€, dont près de la moitié avec HRS, le solde étant issu des autres activités de l'entreprise réalisées pour des tiers, notamment l'électricité industrielle, qui seront poursuivies après l'acquisition.

Cette intégration verticale dans la chaîne de production permettra à la fois de sécuriser le savoir-faire sur une fonction clé des stations, d'accélérer le développement de stations de plus grandes capacités et de renforcer les synergies pour réduire à terme les coûts de distribution d'hydrogène.

HRS poursuit ainsi le développement et la structuration de la filière hydrogène pour accélérer le déploiement des infrastructures nécessaires à la transition de la mobilité vers des énergies propres et respectueuses de l'environnement.

L'acquisition sera payée en numéraire, en ligne avec le plan de développement de HRS annoncé lors de son introduction en Bourse, où 20 % des fonds levés étaient dédiés à de la croissance externe.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir les équipes d'AEI au sein de HRS, que nous connaissons déjà très bien. Cela fait en effet plusieurs années que nous collaborons, ce qui nous a permis de capitaliser sur les synergies issues de nos expertises complémentaires dans le développement de notre offre de stations de nouvelle génération. Cette acquisition s'inscrit dans une démarche naturelle qui vise à renforcer nos atouts différenciateurs, notamment autour de la performance et de l'efficience énergétique des stations de ravitaillement. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 38 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

