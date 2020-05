Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, annonce aujourd'hui une première victoire contre un brevet américain délivré à la société Forma Therapeutics portant sur des inhibiteurs de l' « Ubiquitin-Specific Protease » n° 7 (USP7).

La décision rendue par le « Patent Trial and Appeal Board » de l' « US Patent and Trademark Office » invalide 16 des 17 revendications du brevet US9,840,491 qui porte sur des inhibiteurs spécifiques d'USP7 appartenant à la même classe chimique que ceux du brevet US9,546,150 d'Hybrigenics déposé quatre années avant Forma Therapeutics.



