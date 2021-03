HYBRIGENICS - Point sur les activités récentes et présentation des axes de développement pour 2021 et 2022

Le 23 mars 2021 - Hybrigenics (Euronext Paris - FR0004153930 - ALHYG) et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM), présentent un état d'avancement des principaux développements.



Perspectives



Le Conseil d'administration d'Hybrigenics et la Direction de DMS Group souhaitent par ailleurs poursuivre et élargir les travaux d'Hybrigenics et ses filiales, d'une part en continuant à investir dans le tissu adipeux pour développer les traitements de demain, d'autre part, en continuant à investir dans des sociétés à fort potentiel, développant et commercialisant des technologies issues du secteur biopharmaceutique, des biotechnologies, ou encore des dispositifs médicaux, ayant pour caractéristique commune de s'inscrire dans l'ère de la médecine personnalisée (tout particulièrement en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge).



Dans ce contexte, le Conseil d'administration et la Direction de DMS ont la volonté de renforcer et de développer des collaborations avec des partenaires industriels et académiques, au niveau national et international, et étudient actuellement différents axes de développement et d'investissement.