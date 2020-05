HYBRIGENICS - Mise en œuvre d'un partenariat avec SGH Healthcaring

Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) et ses filiales, qui constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies, démarre la phase d'industrialisation de son nouveau produit dédié au lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux).



Soucieux d'innover en permanence et de garder une longueur d'avance sur ses concurrents, Hybrigenics a conçu un dispositif médical permettant d'optimiser le temps de prélèvement et de traitement de volumes importants de graisse. Très attendue par nos clients, cette solution technique brevetée viendra étendre la gamme de kits Adip'sculpt dédiée au lipofilling, actuellement utilisée en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice et commercialisée dans 24 pays, par un réseau de 16 distributeurs.



Pour l'industrialisation de ce dispositif médical, Hybrigenics a mis en place un partenariat industriel avec SGH Healthcaring (sgh-healthcaring.com).



Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME