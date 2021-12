HYBRIGENICS : Hybrigenics met le cap sur les Etats-Unis avec son nouveau dispositif médical breveté : Macrofill vacuum

Hybrigenics SA (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG), qui constitue avec ses filiales le pôle DMS Biotech de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM), a le plaisir d'annoncer le développement de sa filiale Adip'sculpt aux Etats-Unis, en partenariat avec Business France, l'agence nationale française chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations.

Au-delà de ses travaux de recherche visant à développer des traitements innovants utilisant les multiples propriétés du tissu adipeux, Stemcis conçoit et développe une gamme de sets chirurgicaux dédiée à la technique de greffe autologue de tissu adipeux (aussi appelée lipofilling ou lipomodelage).

Cette technique chirurgicale utilise les propriétés volumatrices du tissu adipeux. Elle consiste à transférer du tissu adipeux (graisse) d'un endroit à l'autre du corps humain, chez un même patient. Ses principales indications sont le rajeunissement du visage et les chirurgies du sein (reconstruction après un cancer du sein, augmentation ou correction d'asymétrie mammaire). Cette approche est très appréciée des patients et des chirurgiens car elle permet une prise en charge personnalisée et donne des résultats naturels. Par ailleurs, de nouvelles indications se développent telles que l'augmentation glutéale (région fessière), le rajeunissement des mains ou encore la correction de cicatrices. Ces observations conduisent à constater chaque année une augmentation des actes chirurgicaux utilisant cette procédure. Avec près de 6 900 chirurgiens plasticiens, les Etats-Unis se placent au 1er rang mondial en matière de chirurgie plastique, et ont comptabilisé en 2019 plus de 3 982 000 procédures chirurgicales liées à l'esthétique, soit 11,9% des actes mondiaux1. A ces données s'ajoutent plus de 135 996 reconstructions mammaires réalisées en 2019 dans le cadre d'un cancer du sein2.

Adip'sculpt propose une gamme complète de kits chirurgicaux dédiés au lipofilling et adaptés à chaque indication. Fruits de plusieurs années de recherche et de développement, les composants et protocoles spécifiques mis au point optimisent chaque étape de la procédure, de manière à garantir une survie optimale des cellules adipeuses et ainsi d'améliorer significativement les résultats cliniques obtenus.

En octobre 2019, la société a obtenu l'autorisation de commercialisation aux Etats-Unis (agrément 510(k) auprès de la Food & Drug Administration (FDA) pour ses kits de lipofilling. Il était ainsi prévu de lancer en 2020 une mission de développement-export de manière à conclure plusieurs partenariats commerciaux pour la diffusion de ces solutions sur le territoire nord-américain. La pandémie de Covid-19 ayant entrainé des difficultés pour la rencontre de nouveaux partenaires aux Etats-Unis, il a finalement décidé d'attendre le nouveau produit de la gamme Adip'sculpt, baptisé Macrofill vacuum, particulièrement adapté au marché américain.

Macrofill vacuum est un dispositif médical novateur breveté. Il réduit significativement le temps de prélèvement et de traitement de volumes importants de graisse tout en garantissant la qualité du tissu adipeux préparé. Il garantit ainsi aux chirurgiens plasticiens un gain de temps et un taux de prise de greffe élevé. Ce nouveau produit est particulièrement adapté au marché nord-américain où les quantités de graisse injectées au niveau de la poitrine ou des fesses dans le cadre de chirurgies plastiques à visée réparatrice ou esthétique, sont généralement plus importantes que sur d'autres marchés.

Le dossier d'agrément 510(k) déposé auprès de la FDA est actuellement en cours d'amendement pour obtenir l'autorisation de commercialiser ce produit aux Etats-Unis. En parallèle, Adip'sculpt vient de signer une mission Business France visant à la conclusion courant 2022 de plusieurs accords de distribution pour l'ensemble de la gamme de kits Adip'sculpt.

En ce qui concerne le marché français et européen, le marquage CE de Macrofill vacuum est attendu au 1er trimestre 2022. Cette innovation a déjà été présentée en France lors du 65ème congrès de la SoFCPRE (Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice & Esthétique), à Paris, le 18 novembre dernier. Les chirurgiens plasticiens français ont accueilli très favorablement ce nouveau dispositif. Macrofill vacuum a également été présenté aux distributeurs qui commercialisent la gamme Adip'sculpt à l'international. Tous souhaitent ajouter ce nouveau produit dans leur accord de distribution et des pré-commandes ont d'ores-et-déjà été enregistrées.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique coté (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

Hybrigenics

Julien Gauthier

Directeur général

contact@stemcis.com

09 71 04 32 63

1 Source : International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) - Lien vers l'étude : https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Survey-2019.pdf

2 Source : American Society of Plastic Surgeons (ASPS) - Lien vers les données : https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2020/plastic-surgery-statistics-full-report-2020.pdf

