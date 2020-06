Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hutchinson envisage un plan de départs volontaires concernant jusqu'à 1.000 postes en France Reuters • 05/06/2020 à 10:24









5 juin (Reuters) - Une porte-parole d'Hutchinson, filiale de Total TOTF.PA spécialisée dans la transformation du caoutchouc, a annoncé vendredi dans une déclaration écrite transmise à Reuters que le groupe: * ENVISAGEAIT UN PLAN DE DÉPART VOLONTAIRES CONCERNANT ENTRE 800 ET 1.000 POSTES EN FRANCE * (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.50%