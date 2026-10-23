Huron Consulting s'apprête à battre un nouveau record avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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23 octobre - ** L'action de la société de services professionnels Huron Consulting Group ( HURN.O ) a progressé de 4,5 % à 202 dollars en pré-ouverture vendredi, alors qu'elle s'apprête à être intégrée à l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY

** Le titre a progressé pour la troisième séance consécutive jeudi, clôturant en hausse d’environ 5,5 % à un nouveau record historique de 193,35 dollars

** HURN remplacera Supernus Pharmaceuticals SUPN.O dans l’indice SPCY à compter du lundi 2 novembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones en fin de journée jeudi

** SUPN devrait fusionner avec Indivior Pharmaceuticals INDV.O afin de créer une société biopharmaceutique diversifiée spécialisée dans le système nerveux central

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens , a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 2,1 millions d’actions HURN , ce qui correspond à près de 8 jours de demande d’achat

** Basée à Chicago, dans l’Illinois, HURN compte environ 15,9 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars

** Le titre a fortement rebondi depuis son plus bas intrajournalier de 84,88 dollars atteint le 22 juin 2026, affichant ainsi une hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année

** Trois analystes attribuent à l'action la note «achat fort », deux la note « achat »; le cours cible médian s'établit à 214 dollars, contre 194 dollars il y a un mois, selon LSEG