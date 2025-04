Hunyvers: ventes en repli au 1er semestre, perspectives maintenues

(AOF) - Hunyvers annonce que ses ventes semestrielles ressortent à 48,7 millions d'euros, en repli de 5,1%. Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir (VDL) et du nautisme invoque un deuxième trimestre pénalisé par l’allongement des délais de préparation et de livraison des véhicules de loisir. Le chiffre d’affaires annuel est toujours attendu a minima à 150 millions d'euros, en hausse de plus de 15% et la marge d’exploitation en amélioration à partir du second semestre et sur l’ensemble de l’exercice.

Ces perspectives sont toutefois conditionnées à deux évolutions, à savoir un raccourcissement des délais de livraison des VDL et une reprise du marché du nautisme sur le second semestre 2024-2025. La société réitère également pour l'exercice en cours ses objectifs de désendettement et de retour à une génération de cash positive.

