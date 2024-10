Hunyvers publie son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2023-2024



o Hausse du chiffre d’affaires de 13,7% au quatrième trimestre et de 15,9% sur l’ensemble de l’exercice

o Une performance obtenue dans un contexte sectoriel complexe, marqué par le niveau élevé des stocks de véhicules neufs

o Confirmation d’un net rebond de la marge d’exploitation au S2, attendue > 5,5%

o Perspectives 2024-2025 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires (> 150 M€) et marge d’exploitation en amélioration, mais en-deçà des cibles initiales (>170 M€ et 6,5%)