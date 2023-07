Hunyvers publie son chiffre d’affaires du troisième trimestre

Le chiffre d’affaires consolidé de Hunyvers sur les neuf premier mois de l’exercice 2022/2023 s’élève à 78,1 millions d’euros (M€), en progression de +16% par rapport à même période en 2021/2022. Les ventes de véhicules de loisirs (VDL) s’établissent à 66,4 M€, soit une progression de 14,3% alimentée à la fois par les véhicules neufs (+10,7%) et d’occasion (+18,6%). Parallèlement, les services (atelier, pièces détachés, nautisme, prescription de financement…) ont poursuivi leur montée en puissance (+26,1%), totalisant 11,7 M€ de chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’exercice en cours.

La contribution des acquisitions s’établit à 13,4 M€ sur la période. Elle combine l’activité de trois sociétés : Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet, consolidés depuis le 30/06/2022, et Caravanes Cassegrain, intégré le 1er avril 2023 au périmètre de consolidation.

En organique, l’évolution du chiffre d’affaires de Hunyvers ressort ainsi à -3,9%, une performance appréciable au regard d’une base de comparaison très élevée. Pour rappel, les neuf premiers mois de l’exercice 2021/2022 avaient été marqués par une croissance organique exceptionnelle, de +21%, en lien avec le fort rattrapage de la demande en sortie de confinement.